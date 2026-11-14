Galatasaray'ı 'sakın' diyerek uyardı: "Bunu yaparsa şampiyonluğu verir"

Galatasaray'ın, RAMS Park'ın zemini nedeniyle iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynama ihtimaliyle ilgili olay bir çıkış geldi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'ın zemin durumu tartışılmaya devam ederken, sarı-kırmızılı kulübün maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na taşıyabileceği yönündeki iddialara spor yorumcularından tepkiler gelmeye başladı.
Libero adlı YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan yorumcu Hüseyin Kıyıcı, olası bir stat değişikliğinin takıma büyük zarar vereceğini savunarak şu iddialı ifadeleri kullandı:
"Galatasaray Olimpiyat Stadı'na falan giderse şampiyonluğu verir, öyle bir şey sakın yapmasınlar teklif gelirse. Kulüp şampiyonluğu verir Olimpiyat'ta. Fatih hocanın da kötü anıları var orada. 2003-2004 çok kötü sezon, Sami Yen'den çıkıldı. Özhan Canaydın'la Fatih hocanın ikinci sezonu. Stadyumda hiç ambiyans yok, taraftar maça giremiyor..."
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