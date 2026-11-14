Galatasaray'ı 'sakın' diyerek uyardı: "Bunu yaparsa şampiyonluğu verir"

"Galatasaray Olimpiyat Stadı'na falan giderse şampiyonluğu verir, öyle bir şey sakın yapmasınlar teklif gelirse. Kulüp şampiyonluğu verir Olimpiyat'ta. Fatih hocanın da kötü anıları var orada. 2003-2004 çok kötü sezon, Sami Yen'den çıkıldı. Özhan Canaydın'la Fatih hocanın ikinci sezonu. Stadyumda hiç ambiyans yok, taraftar maça giremiyor..."