14/11/2026, Cumartesi12:14
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
40

Bildirimler

İkinci el otomobilde en çok satılan modeller belli oldu: Zirve değişmedi14 Kasım 2026 11:45 CumartesiSON DAKİKA
MEB'den sınavlarda devrim gibi karar14 Kasım 2026 11:30 CumartesiSON DAKİKA
Lodos yerini sağanağa bırakacak, sıcaklık hızla düşecek: ⚠️Meteoroloji saat verip uyardı14 Kasım 2026 11:00 CumartesiSON DAKİKA
Fırsatçılar pusuya yattı: 1 Ocak'ı bekliyorlar14 Kasım 2026 10:30 CumartesiSON DAKİKA
BEDAŞ duyurdu: Saatler sürecek! İşte mahalle mahalle liste14 Kasım 2026 10:15 CumartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
ABD'de kaos gecesi: 11 Eylül sonrası bir ilk 📌14 bin sefer etkilendi 📌Microsoft kriziyle bağlantılı mı?İsrailli haham, Arap partileriyle koalisyonu destekleyen Yahudi siyasetçiler için ölüm fetvası yayınladıAmerika genelinde uçuşlar durduruldu: İniş ve kalkışlar yasaklandıMekke Anlaşması yürürlükte: Karar Resmi Gazete'deCafer Mahiroğlu soruşturmasında beş tutuklama: Eski İzmir Büyükşehir yöneticisi de aralarında

Trabzonspor'un yıldızları Muçi ve Salah milli takımlarında golle konuştu

11:42, 14/11/2026, Cumartesi
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
AI
Trabzonspor'un Ernest Muçi ve Mohamed Salah, milli takımlarında gol atarak Arnavutluk ve Mısır'ın galibiyetlerine katkı sağladı.

Trabzonspor'un bu sezonki performansıyla öne çıkan futbolcuları Ernest Muçi ve Mohamed Salah, milli maçlarda da gol sevinci yaşadı. Muçi'nin şık golü büyük beğeni toplarken Salah, Mısır'ın Malavi'yi 5-0 yendiği maçta 2 gol kaydetti.

Trabzonspor'un bu sezonki performansıyla öne çıkan futbolcuları Ernest Muçi ve Mohamed Salah, milli takımlarında da golleriyle galibiyetlere katkı sağladı.

Muçi'nin şık golü, Arnavutluk'un Finlandiya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada büyük beğeni topladı. Salah ise Mısır'ın Malavi'yi 5-0 yendiği maçta 2 gol kaydetti.

Bordo-mavili takımın hücum hattında bu sezon önemli rol üstlenen iki isim, milli arada başarılı grafiklerini sürdürdü. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'un iki yıldızı, ülkelerinin aldığı galibiyetlere golleriyle ortak oldu.

Muçi'nin golü sosyal medyada gündem oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde Arnavutluk'un Finlandiya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 35'inci dakikasında Ernest Muçi, ceza sahasının sağ çaprazından ayağının dışıyla şık bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. Gol, futbolseverlerin büyük beğenisini topladı.

Çok sayıda paylaşım alan ve övgü dolu yorumlar yapılan gol, UEFA EURO'nun resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Trabzonspor Kulübü de başarılı futbolcusunun golüne sosyal medya hesaplarında yer verdi.

25 yaşındaki futbolcu karşılaşmada 4 şutunun 3'ünde isabet sağladı, 2 başarılı çalım attı ve yüzde 88 pas isabetiyle oynadı.

DHA

14 Maçta 10 gole doğrudan katkı

Muçi, Trabzonspor formasıyla bu sezon 12'si ilk 11 olmak üzere 14 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Bordo-mavililerin hücum organizasyonlarında önemli rol oynayan Arnavut futbolcu, geride kalan süreçte 10 gole doğrudan katkı sağladı. Çaykur Rizespor karşılaşmasında yaptığı 3 asistle takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olan Muçi, yükselen performansını milli takıma da taşıdı.

Geçen sezonki asist sayısına ulaştı

2025-2026 sezonunu toplam 15 gol ve 7 asistle tamamlayan Muçi, bu sezon da skor üretkenliğiyle ön plana çıktı. Geçen sezon 22 gole doğrudan katkı sağlayan Arnavut futbolcu, sezonun ilk bölümünde geçen sezonki asist sayısına ulaştı.

Muçi, gol ve asistleriyle Trabzonspor'un önemli isimlerinden biri oldu.

DHA

Salah'tan 2 gol, 6 kilit pas

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda Mısır'ın Malavi'yi 5-0 mağlup ettiği maçta Mohamed Salah, 2 golle öne çıktı. Karşılaşmanın 84'üncü dakikasında fileleri havalandıran 34 yaşındaki futbolcu, 90+5'inci dakikada penaltıdan attığı golle skoru belirledi.

Salah, verdiği 6 kilit pasla bu alanda maçın en iyi ismi oldu. 6 şutunun 4'ünde isabet sağlayan Mısırlı yıldız, yüzde 83 pas isabetiyle oynadı.

Trabzonspor'da bu sezon gol ve asistleriyle ön plana çıkan Salah, milli takımda da etkili performansını sürdürdü.

Başlıklar :ernest muçimohamed salahtrabzonsporuefa uluslar ligi
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Trabzonspor'un yıldızları Muçi ve Salah milli takımlarında golle konuştu
Trabzonspor'un Ernest Muçi ve Mohamed Salah, milli takımlarında gol atarak Arnavutluk ve Mısır'ın galibiyetlerine katkı sağladı.
1/3
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet