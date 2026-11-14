Trabzonspor'un Ernest Muçi ve Mohamed Salah, milli takımlarında gol atarak Arnavutluk ve Mısır'ın galibiyetlerine katkı sağladı.

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Trabzonspor'un bu sezonki performansıyla öne çıkan futbolcuları Ernest Muçi ve Mohamed Salah, milli takımlarında da golleriyle galibiyetlere katkı sağladı.

Muçi'nin şık golü, Arnavutluk'un Finlandiya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada büyük beğeni topladı. Salah ise Mısır'ın Malavi'yi 5-0 yendiği maçta 2 gol kaydetti.

Bordo-mavili takımın hücum hattında bu sezon önemli rol üstlenen iki isim, milli arada başarılı grafiklerini sürdürdü. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'un iki yıldızı, ülkelerinin aldığı galibiyetlere golleriyle ortak oldu.

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Muçi'nin golü sosyal medyada gündem oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde Arnavutluk'un Finlandiya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 35'inci dakikasında Ernest Muçi, ceza sahasının sağ çaprazından ayağının dışıyla şık bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. Gol, futbolseverlerin büyük beğenisini topladı.

Çok sayıda paylaşım alan ve övgü dolu yorumlar yapılan gol, UEFA EURO'nun resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Trabzonspor Kulübü de başarılı futbolcusunun golüne sosyal medya hesaplarında yer verdi.

25 yaşındaki futbolcu karşılaşmada 4 şutunun 3'ünde isabet sağladı, 2 başarılı çalım attı ve yüzde 88 pas isabetiyle oynadı.

DHA

14 Maçta 10 gole doğrudan katkı

Muçi, Trabzonspor formasıyla bu sezon 12'si ilk 11 olmak üzere 14 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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Bordo-mavililerin hücum organizasyonlarında önemli rol oynayan Arnavut futbolcu, geride kalan süreçte 10 gole doğrudan katkı sağladı. Çaykur Rizespor karşılaşmasında yaptığı 3 asistle takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olan Muçi, yükselen performansını milli takıma da taşıdı.

Geçen sezonki asist sayısına ulaştı

2025-2026 sezonunu toplam 15 gol ve 7 asistle tamamlayan Muçi, bu sezon da skor üretkenliğiyle ön plana çıktı. Geçen sezon 22 gole doğrudan katkı sağlayan Arnavut futbolcu, sezonun ilk bölümünde geçen sezonki asist sayısına ulaştı.

Muçi, gol ve asistleriyle Trabzonspor'un önemli isimlerinden biri oldu.

DHA

Salah'tan 2 gol, 6 kilit pas

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda Mısır'ın Malavi'yi 5-0 mağlup ettiği maçta Mohamed Salah, 2 golle öne çıktı. Karşılaşmanın 84'üncü dakikasında fileleri havalandıran 34 yaşındaki futbolcu, 90+5'inci dakikada penaltıdan attığı golle skoru belirledi.

Salah, verdiği 6 kilit pasla bu alanda maçın en iyi ismi oldu. 6 şutunun 4'ünde isabet sağlayan Mısırlı yıldız, yüzde 83 pas isabetiyle oynadı.

Trabzonspor'da bu sezon gol ve asistleriyle ön plana çıkan Salah, milli takımda da etkili performansını sürdürdü.