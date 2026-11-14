Fenerbahçe’de sakatlık şoku: Trabzonspor maçını kaçıracak!

Slavia Prag mücadelesinde yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından formasına kavuşmak için gün sayan Hollandalı yıldızın adalesinde yeniden yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Nathan Ake'den bir kötü haber daha geldi.
Slavia Prag karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından rehabilitasyon sürecini sürdüren Hollandalı savunmacının yeniden sakatlandığı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüp, bireysel çalışmaları sırasında sağ alt adalesinde ağrı hisseden Ake'nin MR sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Fenerbahçe'den resmi sakatlık açıklaması
Fenerbahçe'nin açıklamasında, Nathan Ake'nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde bireysel çalışma yaptığı sırada ağrı hissettiği ve şikayetlerinin devam etmesi üzerine MR görüntülemesine karar verildiği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcumuz Nathan Ake’nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikayetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir.
Gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda futbolcumuzun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Nathan Ake’nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır."
3 hafta sahalardan uzak kalacak
Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre; 31 yaşındaki Hollandalı stoperin yeni sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Rehabilitasyon sürecinde yeniden sakatlık yaşayan Ake'nin dönüş takvimi, tedavi sürecindeki gelişmelere göre netlik kazanacak.
Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe'nin savunma hattında Nathan Ake'nin yokluğu bir süre daha devam edecek.
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