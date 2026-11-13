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Sırbistan - Almanya CANLI A SPOR İZLE || Sırbistan - Almanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi nereden izlenir?

21:50, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Sırbistan - Almanya canlı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup 5. haftasında Sırbistan ve Almanya bu akşam saat 22.45’te karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşma A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Sırbistan - Almanya maçı canlı izleme linki ve A Spor canlı yayın ekranı haberimizde.

Almanya, UEFA Uluslar A Ligi 2. grupta bu akşam Sırbistan’a konuk oluyor. Bu akşam saat 22.45’te başlayacak karşılaşma A Spor ekranlarından yayınlanacak. Sırbistan - Almanya maçını izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

SIRBİSTAN - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Sırbistan - Almanya maçı A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

SIRBİSTAN - ALMANYA CANLI SKOR

SIRBİSTAN - ALMANYA CANLI ANLATIM

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Başlıklar :SırbistanAlmanyaUEFA Uluslar Ligi
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Sırbistan - Almanya CANLI A SPOR İZLE || Sırbistan - Almanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi nereden izlenir?
Sırbistan - Almanya canlı
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