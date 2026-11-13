Sırbistan - Almanya CANLI A SPOR İZLE || Sırbistan - Almanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi nereden izlenir?

Almanya, UEFA Uluslar A Ligi 2. grupta bu akşam Sırbistan’a konuk oluyor. Bu akşam saat 22.45’te başlayacak karşılaşma A Spor ekranlarından yayınlanacak. Sırbistan - Almanya maçını izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
SIRBİSTAN - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Sırbistan - Almanya maçı A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
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