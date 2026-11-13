Aleksey Batrakov açıkladı: Herkesin konuştuğu o gol sevincinin arkasından bakın kim çıktı

Rus futbolcu, “Şu an yaptığım gol sevincini takipçilerimden biri önermişti. Lokomotiv'de oynadığım dönemde bana mesaj atarak, 'Gol attığında böyle kutlamayı dene, bence sana yakışır.' demişti. Orenburg'a karşı iki gol attım ve o günden beri gollerimi bu hareketle kutluyorum.” dedi.



