Aleksey Batrakov açıkladı: Herkesin konuştuğu o gol sevincinin arkasından bakın kim çıktı

Sarı-kırmızılı formayla sergilediği skorer performansla taraftarların sevgilisi haline gelen genç futbolcu, kendisiyle özdeşleşen gol sevincinin sırrını ilk kez açıkladı.
Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, kendisiyle özdeşleşen gol sevincinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Genç futbolcu, hareketin bir takipçisinin önerisiyle başladığını ve o günden bu yana gol attığında aynı sevinci yaptığını söyledi.
“Önceliğim sahada kendimi geliştirmek”
Kendisine yöneltilen, “Türkiye'ye transfer olduktan sonra artık yeni bir gol sevinci bulmanın zamanı gelmiş olabilir. Bunu hiç düşündün mü?” sorusunu yanıtlayan Batrakov, gol sevincinden ziyade futboluna odaklandığını belirtti.
Rus futbolcu, “Benim öncelikli hedefim futbol sahasında kendimi geliştirmek. Eve gidip nasıl gol sevinci yapacağımı düşünen biri değilim.” ifadelerini kullandı.
Gol sevincini bir takipçisi önermiş
Batrakov, bugün kendisiyle özdeşleşen gol sevincinin ortaya çıkış hikayesini de paylaştı. Genç yıldız, hareketin Lokomotiv Moskova'da forma giydiği dönemde bir takipçisinin kendisine gönderdiği mesajla başladığını açıkladı.
Rus futbolcu, “Şu an yaptığım gol sevincini takipçilerimden biri önermişti. Lokomotiv'de oynadığım dönemde bana mesaj atarak, 'Gol attığında böyle kutlamayı dene, bence sana yakışır.' demişti. Orenburg'a karşı iki gol attım ve o günden beri gollerimi bu hareketle kutluyorum.” dedi.
Galatasaray'da 10 gole katkı
Galatasaray formasıyla şu ana kadar 13 maçta görev alan Aleksey Batrakov, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Rus yıldız, toplam 10 gole doğrudan katkı sağlayarak sarı-kırmızılıların hücum hattındaki önemli isimlerinden biri oldu.
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