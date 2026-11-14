Milan'ın eski sportif direktöründen Rafael Leao için dikkat çeken sözler: "Futbol önceliği olmaktan çıktı"

Tare, Leao'nun futbol dışındaki ilgi alanlarına da değinerek şu ifadeleri kullandı:





"Rafael Leao'yu şahsen tanıyordum. Onunla şahsen tanışma fırsatı bulduğumda, harika bir insan olduğunu fark ettim ve ondan gerçekten hoşlandım ancak o, hepimizin daha fazlasını beklediği oyunculardan biriydi. Bence bir noktada futbol, onun için bir öncelik olmaktan çıktı. Futbol dışında hayatında pek çok şey vardı; müzik, moda... Ancak Milan'a olan sadakatinden asla şüphe etmedim. Milan için oynamayı seviyordu, işler yolunda gitmediğinde üzülüyordu. Ayrıca fiziksel sorunları da vardı ve her zaman bunları göz önünde bulundurarak oynuyordu."