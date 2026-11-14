Milan'ın eski sportif direktöründen Rafael Leao için dikkat çeken sözler: "Futbol önceliği olmaktan çıktı"

Galatasaray'ın sezon başında Milan'dan transfer ettiği Rafael Leao, eski kulübünün sportif direktörü Igli Tare'nin açıklamalarıyla gündeme geldi. Tare, Portekizli yıldızın futbol dışındaki ilgi alanlarının zamanla ön plana çıktığını söyledi.
2025-26 sezonunda Milan'da sportif direktörlük yapan Igli Tare, Galatasaray forması giyen Rafael Leao hakkında İtalyan basınına dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Portekizli futbolcuyu yakından tanıdığını belirten Tare, yıldız oyuncudan beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.
Tare, Leao'nun futbol dışındaki ilgi alanlarına da değinerek şu ifadeleri kullandı:
"Rafael Leao'yu şahsen tanıyordum. Onunla şahsen tanışma fırsatı bulduğumda, harika bir insan olduğunu fark ettim ve ondan gerçekten hoşlandım ancak o, hepimizin daha fazlasını beklediği oyunculardan biriydi. Bence bir noktada futbol, onun için bir öncelik olmaktan çıktı. Futbol dışında hayatında pek çok şey vardı; müzik, moda... Ancak Milan'a olan sadakatinden asla şüphe etmedim. Milan için oynamayı seviyordu, işler yolunda gitmediğinde üzülüyordu. Ayrıca fiziksel sorunları da vardı ve her zaman bunları göz önünde bulundurarak oynuyordu."
Leao ile sık sık birebir görüştüğünü aktaran Tare, oyuncunun sahaya çıkma isteğini hissettiğini ancak bunun her zaman yeterli olmadığını dile getirdi:
"Onunla diğer oyunculara göre daha fazla birebir konuşma yapmaya çalıştım ve her seferinde olumlu izlenimlerle ayrıldım. Gerçekten oynamak istediğini hissediyordum ancak bu istek bazen tek başına yeterli olmuyor."
Rafael Leao, Galatasaray formasıyla çıktığı 11 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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