Batrakov'a şaşırtan transfer tavsiyesi: "O takıma gitmeli"

Rus basınına konuşan Radimov, Batrakov'un tercih etmesi gereken takımı şu sözlerle dile getirdi:





"Bence İtalya'da yapacak bir şeyi yok. Örneğin Bayern... Galatasaray'a her zaman dönebilir. Ama eğer Manchester United seçeneği varsa, bu adımı atıp oraya gitmesi gerekir."