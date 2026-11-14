Batrakov'a şaşırtan transfer tavsiyesi: "O takıma gitmeli"

Galatasaray'da kısa sürede sergilediği performansla transfer piyasasının dikkatini çeken Aleksey Batrakov için Rusya'dan dikkat çekici bir tavsiye geldi. Eski Rus milli futbolcu Vladislav Radimov, 21 yaşındaki oyuncunun kariyerinde yeni bir adım atması hâlinde tercih etmesi gereken kulübü açıkladı.
Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.
Çıktığı 13 maçta 6 gol ve 4 asist üreten 21 yaşındaki futbolcu, transfer gündeminin öne çıkan isimlerinden biri oldu.
Eski Rus millî futbolcu ve Zenit efsanesi Vladislav Radimov da genç oyuncunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rus basınına konuşan Radimov, Batrakov'un tercih etmesi gereken takımı şu sözlerle dile getirdi:
"Bence İtalya'da yapacak bir şeyi yok. Örneğin Bayern... Galatasaray'a her zaman dönebilir. Ama eğer Manchester United seçeneği varsa, bu adımı atıp oraya gitmesi gerekir."
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