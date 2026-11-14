Fransa - Türkiye maçı öncesi alarm verildi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında yarın akşam deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'mızın maçı öncesinde, ev sahibi şehir Bordeaux'da olağanüstü günler yaşanıyor.
Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak kritik müsabaka öncesinde kentte düzenlenmesi planlanan geniş çaplı gösteriler nedeniyle yerel makamlar geniş güvenlik önlemleri aldı. Olası provokasyon ve yağmalama olaylarına karşı önlem asan esnaf, şehir merkezindeki birçok mağazanın camlarını ve vitrinlerini kalın tahta plakalarla kapattı.
Fransız güvenlik güçleri kritik karşılaşma ve protestoların çakışması nedeniyle tedbirlerini artırırken, milli maçın huzurlu bir atmosferde oynanması için devriye görevleri üst seviyeye çıkarıldı.
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