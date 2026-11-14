Fransa - Türkiye maçı öncesi alarm verildi

Fransa ile 8. randevu

Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı maçında yarın oynayacakları maçla 8. kez karşılaşacak. Geride kalan 7 maçta Türkiye 1, Fransa 5 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Dördü resmi, üçü özel olmak üzere geride kalan 7 maçta Fransa 14, Türkiye ise 5 gol attı.