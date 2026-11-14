Messi'den Kenan Yıldız'a unutulmaz jest: Hediyeyi görünce duygulandı

MLS'te kariyerini sürdüren Lionel Messi, Juventus forması giyen Kenan Yıldız'a jest yaptı.Arjantinli futbolcu, millî takımla çıktığı son karşılaşmada kullandığı ve kendisi için özel olarak tasarlanan kramponları genç yıldıza hediye etti.Messi'nin hediyesi karşısında büyük mutluluk yaşayan Kenan Yıldız, duygularını şu sözlerle dile getirdi:"Duygusal bir insan olsaydım, şu anda ağlardım"39 yaşındaki Lionel Messi, Arjantin'in Benin'i 3-0 mağlup ettiği hazırlık maçında ülkesinin formasıyla son golünü kaydetmiş ve milli takım kariyerini noktalamıştı.
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