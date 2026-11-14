Tam bir servet kazanacak, prensip anlaşmasına varıldı! Arda Güler’den dev imza

Real Madrid’de sergilediği performansla teknik heyetin vazgeçilmezi haline gelen Arda Güler için yönetim kesenin ağzını sonuna kadar açtı.
Real Madrid'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler'in yeni sözleşmesiyle kazanacağı ücret gündeme geldi. İspanyol basınından El Debate'in haberine göre, eflatun-beyazlılar milli futbolcuyla 5 yıllık yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Arda'ya önerilen yıllık maaş da ortaya çıktı.
Arda Güler'e 5 yıllık yeni sözleşme
Jose Mourinho'nun Real Madrid'de takımın geleceğini üzerine kurmak istediği dört futbolcuyu belirlediği öne sürüldü. Portekizli teknik adamın yönetimden Arda Güler, Jude Bellingham, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni ile sözleşme yenilenmesini istediği belirtildi.
Arda Güler ile yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varıldığı daha önce İspanyol basınında gündeme gelmişti. El Debate'in haberine göre Real Madrid, milli futbolcuyla 5 yıllık yeni kontrat imzalamayı planlıyor.
Yıllık 8 milyon euro kazanacak
Haberde yer alan bilgilere göre Arda Güler, şu anda bonuslar hariç yıllık 6 milyon 250 bin euro kazanıyor. Real Madrid'in milli futbolcuya yeni sözleşme kapsamında yıllık 8 milyon euro maaş teklif ettiği aktarıldı.
Bu teklifin kabul edilmesi halinde Arda Güler'in haftalık kazancı 153 bin 846 euroya, günlük kazancı ise yaklaşık 21 bin 917 euroya yükselecek.
Real Madrid'in Arda Güler ile yeni sözleşme sürecini tamamlaması halinde milli futbolcunun İspanyol devindeki geleceğini uzun vadeli olarak güvence altına alması bekleniyor.
Real Madrid'in Arda Güler ile yeni sözleşme sürecini tamamlaması halinde milli futbolcunun İspanyol devindeki geleceğini uzun vadeli olarak güvence altına alması bekleniyor.
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