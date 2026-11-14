Tam bir servet kazanacak, prensip anlaşmasına varıldı! Arda Güler’den dev imza

Yıllık 8 milyon euro kazanacak

Haberde yer alan bilgilere göre Arda Güler, şu anda bonuslar hariç yıllık 6 milyon 250 bin euro kazanıyor. Real Madrid'in milli futbolcuya yeni sözleşme kapsamında yıllık 8 milyon euro maaş teklif ettiği aktarıldı.



