Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Cerny gidiyor ‘Samuray’ geliyor

Siyah-beyazlılar hücum hattına dünyaca ünlü bir takviye yapmak için düğmeye bastı.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarında rotasını İspanya'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların, Real Sociedad forması giyen Japon yıldız Takefusa Kubo'yu gündemine aldığı öne sürüldü.
İspanyol basınından Todo Mercado'nun haberine göre Beşiktaş, hücum hattında beklediği katkıyı alamadığı Cerny ve Poku'nun ardından 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Transferde en büyük engel bonservis bedeli
Haberde, LaLiga dışında yeni bir maceraya sıcak baktığı belirtilen Takefusa Kubo'nun Beşiktaş'ın teklifine nasıl yaklaşacağının merak konusu olduğu aktarıldı.
Ancak Japon yıldızın transferinde en önemli engelin bonservis bedeli olduğu ifade edildi. Real Sociedad'ın 20 milyon euronun altındaki tekliflere sıcak bakmadığı öne sürülürken, Beşiktaş'ın bu rakamı karşılayıp karşılayamayacağı belirsizliğini koruyor.
Cerny veya Poku ile yollar ayrılabilir
Beşiktaş'ın Kubo transferini gerçekleştirebilmek için öncelikle yabancı kontenjanında yer açması gerektiği belirtildi. Bu doğrultuda siyah-beyazlıların, kadrodaki isimlerden Cerny veya Poku ile yollarını ayırabileceği iddia edildi.
Kubo'nun sezon performansı
Bu sezon Real Sociedad formasıyla 11 karşılaşmada görev alan Takefusa Kubo, toplam 458 dakika sahada kaldı. Japon futbolcu bu süreçte 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Real Sociedad ile sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan 25 yaşındaki oyuncunun güncel durumu, ara transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemindeki önemli başlıklardan biri olabilir.
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