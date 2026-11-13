AK Parti yüzde 31,3 ile ilk sıradaki yerini koruyor

Areda Survey’in Ekim 2026 araştırmasına göre AK Parti, yüzde 31,3’lük oy oranıyla ilk sıradaki yerini koruyor. AK Parti'nin oy oranları ağustos ayında yüzde 35,0, eylül ayında yüzde 31,9 olarak ölçülmüştü.

YENİ Parti iki ayda 6,1 puan yükseldi

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri YENİ Parti’nin oy oranındaki yükseliş oldu. Ağustos ayında yüzde 17,0 olarak ölçülen YENİ Parti’nin oy oranı, Eylül ayında yüzde 22,7’ye, Ekim ayında ise yüzde 23,1 oldu.

CHP’nin oy oranı Ağustos ayından bu yana 4,9 puan geriledi

Araştırmada CHP’nin oy oranındaki düşüş de dikkat çekti. Ağustos ayında yüzde 11,1 olarak ölçülen CHP’nin oy oranı, Eylül ayında yüzde 6,9’a, Ekim ayında ise yüzde 6,2’ye geriledi.



