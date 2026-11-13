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Son seçim anketinde ezber bozan tablo: Zirve değişmedi muhalefet cephesi dikkat çekti

14:13, 13/11/2026, CumaG: Güncelleme: 14:31, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Siyasetteki güncel güç dengelerini mercek altına alan Areda Survey’in ekim ayı kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı. Son anket, AK Parti'nin zirvedeki istikrarlı konumunu koruduğunu gösterirken, muhalefet cephesindeki değişimi de çarpıcı verilerle gözler önüne serdi. İşte Areda Survey’in son seçim anket sonuçları ve AK Parti, Yeni Parti, CHP, MHP ve diğer partilerin güncel oy oranları.

AREDA Survey Araştırma tarafından Ekim 2026 döneminde 2 bin 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen son seçim anketi, siyaset sahnesinde dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. "Bu Pazar seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada AK Parti %31,3 oy oranıyla birinci sıradaki yerini korudu.

Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?

Areda Survey’in 2.400 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Ekim 2026 seçim araştırması, seçmen tercihlerindeki değişimi ortaya koydu. AK Parti yüzde 31,3 ile ilk sıradaki yerini korurken, YENİ Parti yüzde 23,1 ile ikinci sırada yer aldı. 


AK Parti yüzde 31,3 ile ilk sıradaki yerini koruyor

Areda Survey’in Ekim 2026 araştırmasına göre AK Parti, yüzde 31,3’lük oy oranıyla ilk sıradaki yerini koruyor. AK Parti'nin oy oranları ağustos ayında yüzde 35,0, eylül ayında yüzde 31,9 olarak ölçülmüştü.

YENİ Parti iki ayda 6,1 puan yükseldi

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri YENİ Parti’nin oy oranındaki yükseliş oldu. Ağustos ayında yüzde 17,0 olarak ölçülen YENİ Parti’nin oy oranı, Eylül ayında yüzde 22,7’ye, Ekim ayında ise yüzde 23,1 oldu.

CHP’nin oy oranı Ağustos ayından bu yana 4,9 puan geriledi

Araştırmada CHP’nin oy oranındaki düşüş de dikkat çekti. Ağustos ayında yüzde 11,1 olarak ölçülen CHP’nin oy oranı, Eylül ayında yüzde 6,9’a, Ekim ayında ise yüzde 6,2’ye geriledi.


DEM Parti üçüncü, MHP dördüncü sırada

Ekim ayı araştırmasında DEM Parti yüzde 9,2 ile üçüncü sırada yer aldı. Ağustos ayında yüzde 9,8 olan oy oranı, Eylül ayında yüzde 9,7’ye, Ekim ayında ise yüzde 9,2’ye geriledi.

MHP ise yüzde 8,9 ile dördüncü sırada yer aldı. Ağustos ayında yüzde 9,9 olarak ölçülen MHP’nin oy oranı, Eylül ayında yüzde 9,2’ye, Ekim ayında yüzde 8,9’a düştü.

İYİ Parti’nin oy oranı ise ağustos ayında yüzde 6,4, eylül ayında yüzde 7,7 ve ekim ayında yüzde 7,2 olarak ölçüldü.


Anahtar Parti ve Zafer Partisi yüzde 3,8’de eşitlendi

Araştırmaya göre Anahtar Parti ve Zafer Partisi yüzde 3,8’er oy oranıyla aynı seviyede yer aldı. Yeniden Refah Partisi’nin oy oranı yüzde 2,3 olarak ölçülürken, diğer partilerin toplam oy oranı yüzde 4,2 oldu.


Ekim 2026 seçim anketinde partilerin oy oranları

• AK Parti: %31,3

• YENİ Parti: %23,1

• DEM Parti: %9,2

• MHP: %8,9

• İYİ Parti: %7,2

• CHP: %6,2

• Anahtar Parti: %3,8

• Zafer Partisi: %3,8

• Yeniden Refah Partisi: %2,3

• Diğer: %4,2


Başlıklar :areda surveyaredaak partichpmhpyeni partitürkiyeseçim anketison seçim anketi
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Son seçim anketinde ezber bozan tablo: Zirve değişmedi muhalefet cephesi dikkat çekti

AREDA Survey Araştırma tarafından Ekim 2026 döneminde 2 bin 400 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen son seçim anketi, siyaset sahnesinde dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. "Bu Pazar seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada AK Parti %31,3 oy oranıyla birinci sıradaki yerini korudu.

Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?

Areda Survey’in 2.400 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Ekim 2026 seçim araştırması, seçmen tercihlerindeki değişimi ortaya koydu. AK Parti yüzde 31,3 ile ilk sıradaki yerini korurken, YENİ Parti yüzde 23,1 ile ikinci sırada yer aldı. 


AK Parti yüzde 31,3 ile ilk sıradaki yerini koruyor

Areda Survey’in Ekim 2026 araştırmasına göre AK Parti, yüzde 31,3’lük oy oranıyla ilk sıradaki yerini koruyor. AK Parti'nin oy oranları ağustos ayında yüzde 35,0, eylül ayında yüzde 31,9 olarak ölçülmüştü.

YENİ Parti iki ayda 6,1 puan yükseldi

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri YENİ Parti’nin oy oranındaki yükseliş oldu. Ağustos ayında yüzde 17,0 olarak ölçülen YENİ Parti’nin oy oranı, Eylül ayında yüzde 22,7’ye, Ekim ayında ise yüzde 23,1 oldu.

CHP’nin oy oranı Ağustos ayından bu yana 4,9 puan geriledi

Araştırmada CHP’nin oy oranındaki düşüş de dikkat çekti. Ağustos ayında yüzde 11,1 olarak ölçülen CHP’nin oy oranı, Eylül ayında yüzde 6,9’a, Ekim ayında ise yüzde 6,2’ye geriledi.


DEM Parti üçüncü, MHP dördüncü sırada

Ekim ayı araştırmasında DEM Parti yüzde 9,2 ile üçüncü sırada yer aldı. Ağustos ayında yüzde 9,8 olan oy oranı, Eylül ayında yüzde 9,7’ye, Ekim ayında ise yüzde 9,2’ye geriledi.

MHP ise yüzde 8,9 ile dördüncü sırada yer aldı. Ağustos ayında yüzde 9,9 olarak ölçülen MHP’nin oy oranı, Eylül ayında yüzde 9,2’ye, Ekim ayında yüzde 8,9’a düştü.

İYİ Parti’nin oy oranı ise ağustos ayında yüzde 6,4, eylül ayında yüzde 7,7 ve ekim ayında yüzde 7,2 olarak ölçüldü.


Anahtar Parti ve Zafer Partisi yüzde 3,8’de eşitlendi

Araştırmaya göre Anahtar Parti ve Zafer Partisi yüzde 3,8’er oy oranıyla aynı seviyede yer aldı. Yeniden Refah Partisi’nin oy oranı yüzde 2,3 olarak ölçülürken, diğer partilerin toplam oy oranı yüzde 4,2 oldu.


Ekim 2026 seçim anketinde partilerin oy oranları

• AK Parti: %31,3

• YENİ Parti: %23,1

• DEM Parti: %9,2

• MHP: %8,9

• İYİ Parti: %7,2

• CHP: %6,2

• Anahtar Parti: %3,8

• Zafer Partisi: %3,8

• Yeniden Refah Partisi: %2,3

• Diğer: %4,2


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