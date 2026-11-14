İletişim Başkanı Duran sürgüne gönderilmelerinin 82. yılında Ahıska Türklerini andı

Katar ile beş anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Körfez’de barışın sağlanması, Gazze, Suriye ve Libya’daki gelişmeler ele alındı. Türkiye ile Katar arasında ticaret, eğitim, diplomasi ve savunma alanlarında 5 anlaşma imzalandı. Türkiye ile Katar arasında ‘Karşılıklı Savunma Anlaşması’ bizzat Erdoğan ile Al Sani tarafından imzalandı.