Ahıska Türkleri sürgünün 82. yılında anıldı

14/11/2026, Cumartesi11:29
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
40

Bildirimler

Lodos yerini sağanağa bırakacak, sıcaklık hızla düşecek: ⚠️Meteoroloji saat verip uyardı14 Kasım 2026 11:00 CumartesiSON DAKİKA
Fırsatçılar pusuya yattı: 1 Ocak'ı bekliyorlar14 Kasım 2026 10:30 CumartesiSON DAKİKA
BEDAŞ duyurdu: Saatler sürecek! İşte mahalle mahalle liste14 Kasım 2026 10:15 CumartesiSON DAKİKA
ABD'de kaos gecesi: 11 Eylül sonrası bir ilk 📌14 bin sefer etkilendi 📌Microsoft kriziyle bağlantılı mı?14 Kasım 2026 10:00 CumartesiSON DAKİKA
İsrailli haham, Arap partileriyle koalisyonu destekleyen Yahudi siyasetçiler için ölüm fetvası yayınladı14 Kasım 2026 09:00 CumartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
ABD'de kaos gecesi: 11 Eylül sonrası bir ilk 📌14 bin sefer etkilendi 📌Microsoft kriziyle bağlantılı mı?İsrailli haham, Arap partileriyle koalisyonu destekleyen Yahudi siyasetçiler için ölüm fetvası yayınladıAmerika genelinde uçuşlar durduruldu: İniş ve kalkışlar yasaklandıMekke Anlaşması yürürlükte: Karar Resmi Gazete'deCafer Mahiroğlu soruşturmasında beş tutuklama: Eski İzmir Büyükşehir yöneticisi de aralarında

Ahıska Türkleri sürgünün 82. yılında anıldı

10:48, 14/11/2026, Cumartesi
AAIHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
TÜRKAVAnadolu Ajansı
Çankırı'da Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilişinin 82. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı, ana vatanları Ahıska'dan sürgüne gönderilen Ahıska Türklerini 82. yıl dönümünde andı. Çankırı'da ve Elazığ'da düzenlenen programlarda da sürgünde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Dışişleri Bakanlığı, ana vatanları Ahıska'dan sürgüne gönderilmelerinin 82. yıl dönümünde Ahıska Türklerini andı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 14 Kasım 1944'te yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü'nün Gürcistan'ın Ahıska bölgesindeki ana vatanlarından Sovyetler Birliği'nin uzak bölgelerine sürgün edildiği hatırlatıldı.

Türkiye geri dönüş sürecini takip etmeye devam edecek

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sürgün sırasında binlerce Ahıska Türkü hayatını kaybetmiş, hayatta kalanlar ise çetin şartlara rağmen kimliklerini, dillerini, örf ve adetlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı başarmışlardır. Ahıska Türklerinin yaşadığı acıyı, sürgünün 82. yıl dönümünde bir kez daha yürekten paylaşıyor, hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz.

Türkiye'nin, Ahıska Türklerinin ana vatanlarına geri dönüş sürecini yakından takip etmeye ve soydaşların yanında olmaya devam edeceği belirtildi.

TÜRKAVAnadolu AjansıÇankırı'da, Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilişinin 82. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Çankırı'da Ahıska Türkleri Mezarlığı'nda anma

Çankırı'da da sürgünün 82. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Çankırı İl Başkanlığınca Ahıska Türkleri Mezarlığı'nda yapılan programda dua edildi, kabirlere çiçek bırakıldı.

TÜRKAV Çankırı İl Başkanı İsa Bölükbaşı, sürgünün üzerinden 82 yıl geçmesine rağmen acının hâlâ taze olduğunu söyledi. Sürgün sırasında yaklaşık 17 bin Ahıska Türkü'nün açlık, soğuk ve hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini, hayatta kalanların ise gönderildikleri bölgelerde uzun yıllar zorluklarla mücadele ettiğini kaydetti.

Bölükbaşı, "Acı, hala hafızalarda ve yüreklerde taze. 600 bine yakın Ahıskalı Türk, dünyanın çeşitli yerlerinde vatanlarına hasret olarak yaşıyor." dedi. Ahıska Türklerinin sürgünlere rağmen kültürlerini ve kimliklerini korumayı başardığını da dile getirdi.

Programa MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, MHP İl Başkanı Fatih Kaya, Ülkü Ocakları Başkanı Şükrü Kurt, MHP İl Genel Meclis Grup Başkanı Kamil Çoban ile vatandaşlar katıldı.

Elazığ'da sinevizyon ve ağıtlarla anıldı

Elazığ'da 14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü'nün 82. yıl dönümü dolayısıyla Aşağı Demirtaş Geçici Barınma Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda anma programı gerçekleştirildi. Programa Elazığ Valisi Dr. Numan Hatipoğlu, kurum müdürleri ve merkezde ikamet eden Ahıska Türkü vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sürgünde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Ahıska Türklerinin 82 yıl önce vatanlarından koparılışını ve yaşadıkları zorlu göç yolculuğunu konu alan sinevizyon gösterimi de sunuldu. Sürgün temalı şiirlerin okunduğu ve ağıtların seslendirildiği anlarda salondaki Ahıska Türkleri gözyaşlarına hâkim olamadı.

Programda konuşan Vali Hatipoğlu, 14 Kasım 1944'te yaşanan sürgünün ortak hafızadaki derin acısını paylaştıklarını ifade etti. Devletin ve Türk milletinin her zaman Ahıska Türkü soydaşlarının yanında olduğunu vurguladı.

Başlıklar :ahıska türkleriahıska sürgünüdışişleri bakanlığıelazığ
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Ahıska Türkleri sürgünün 82. yılında anıldı
Çankırı'da Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilişinin 82. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Çankırı'da, Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilişinin 82. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.
1/2
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet