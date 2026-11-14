Ahıska Türkleri sürgünün 82. yılında anıldı

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Dışişleri Bakanlığı, ana vatanları Ahıska'dan sürgüne gönderilmelerinin 82. yıl dönümünde Ahıska Türklerini andı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 14 Kasım 1944'te yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü'nün Gürcistan'ın Ahıska bölgesindeki ana vatanlarından Sovyetler Birliği'nin uzak bölgelerine sürgün edildiği hatırlatıldı.

Türkiye geri dönüş sürecini takip etmeye devam edecek

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sürgün sırasında binlerce Ahıska Türkü hayatını kaybetmiş, hayatta kalanlar ise çetin şartlara rağmen kimliklerini, dillerini, örf ve adetlerini koruyarak gelecek nesillere aktarmayı başarmışlardır. Ahıska Türklerinin yaşadığı acıyı, sürgünün 82. yıl dönümünde bir kez daha yürekten paylaşıyor, hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle yad ediyoruz.

Türkiye'nin, Ahıska Türklerinin ana vatanlarına geri dönüş sürecini yakından takip etmeye ve soydaşların yanında olmaya devam edeceği belirtildi.

TÜRKAV Anadolu Ajansı Çankırı'da, Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilişinin 82. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Çankırı'da Ahıska Türkleri Mezarlığı'nda anma

Çankırı'da da sürgünün 82. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Çankırı İl Başkanlığınca Ahıska Türkleri Mezarlığı'nda yapılan programda dua edildi, kabirlere çiçek bırakıldı.

Reklam Reklam

TÜRKAV Çankırı İl Başkanı İsa Bölükbaşı, sürgünün üzerinden 82 yıl geçmesine rağmen acının hâlâ taze olduğunu söyledi. Sürgün sırasında yaklaşık 17 bin Ahıska Türkü'nün açlık, soğuk ve hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini, hayatta kalanların ise gönderildikleri bölgelerde uzun yıllar zorluklarla mücadele ettiğini kaydetti.

Bölükbaşı, "Acı, hala hafızalarda ve yüreklerde taze. 600 bine yakın Ahıskalı Türk, dünyanın çeşitli yerlerinde vatanlarına hasret olarak yaşıyor." dedi. Ahıska Türklerinin sürgünlere rağmen kültürlerini ve kimliklerini korumayı başardığını da dile getirdi.

Programa MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, MHP İl Başkanı Fatih Kaya, Ülkü Ocakları Başkanı Şükrü Kurt, MHP İl Genel Meclis Grup Başkanı Kamil Çoban ile vatandaşlar katıldı.

Reklam Reklam

Elazığ'da sinevizyon ve ağıtlarla anıldı

Elazığ'da 14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü'nün 82. yıl dönümü dolayısıyla Aşağı Demirtaş Geçici Barınma Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda anma programı gerçekleştirildi. Programa Elazığ Valisi Dr. Numan Hatipoğlu, kurum müdürleri ve merkezde ikamet eden Ahıska Türkü vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sürgünde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Ahıska Türklerinin 82 yıl önce vatanlarından koparılışını ve yaşadıkları zorlu göç yolculuğunu konu alan sinevizyon gösterimi de sunuldu. Sürgün temalı şiirlerin okunduğu ve ağıtların seslendirildiği anlarda salondaki Ahıska Türkleri gözyaşlarına hâkim olamadı.

Programda konuşan Vali Hatipoğlu, 14 Kasım 1944'te yaşanan sürgünün ortak hafızadaki derin acısını paylaştıklarını ifade etti. Devletin ve Türk milletinin her zaman Ahıska Türkü soydaşlarının yanında olduğunu vurguladı.