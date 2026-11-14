Tekirdağ'da Marmara Denizi'nin sahilinde bu kez insanların değil, martıların rekabeti dikkat çekti. Vatandaşların attığı balığı paylaşmak istemeyen martıların kovalamaca ve kapışması, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.
Martılar balığın peşini bırakmadı
Tekirdağ sahilinde yiyecek arayan martılar, vatandaşların attığı balık için adeta birbirine girdi. Bir martı balığı gagasına alınca diğerleri de balığı gözüne kestirdi ve sahilde hareketli dakikalar yaşandı.
Balığı kapan martı uzaklaşmaya çalıştı. Diğer martılar ise peşini bırakmadı.
Mücadele zaman zaman havada sürdü
Kovalamaca zaman zaman havaya taşındı, martılar balığı kapabilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Bir martının kazandığı lokma diğerinin hedefi oldu. Sahilde yaşananlar, adeta doğal yaşamın en eğlenceli rekabetlerinden birine sahne oldu.
Vatandaşlar gülümseyerek izledi
Çevrede bulunan vatandaşlar, martıların balık uğruna verdiği mücadeleyi ilgiyle izledi. O anları izleyenler gülümserken, ortaya renkli görüntüler çıktı.
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