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Tekirdağ sahilinde martılar vatandaşların attığı balık için birbirine girdi

10:22, 14/11/2026, Cumartesi
IHA
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IHA
Tekirdağ

Tekirdağ'da Marmara Denizi kıyısında vatandaşların attığı balığı paylaşmak istemeyen martılar arasında kovalamaca ve kapışma yaşandı. Sahildeki hareketli anlar izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Tekirdağ'da Marmara Denizi'nin sahilinde bu kez insanların değil, martıların rekabeti dikkat çekti. Vatandaşların attığı balığı paylaşmak istemeyen martıların kovalamaca ve kapışması, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Martılar balığın peşini bırakmadı

Tekirdağ sahilinde yiyecek arayan martılar, vatandaşların attığı balık için adeta birbirine girdi. Bir martı balığı gagasına alınca diğerleri de balığı gözüne kestirdi ve sahilde hareketli dakikalar yaşandı.

Balığı kapan martı uzaklaşmaya çalıştı. Diğer martılar ise peşini bırakmadı.

IHATEKİRDAĞ SAHİLİNDE YİYECEK ARAYIŞINA ÇIKAN MARTILAR, VATANDAŞLARIN ATTIĞI BALIK İÇİN ADETA BİRBİRİNE GİRDİ.

Mücadele zaman zaman havada sürdü

Kovalamaca zaman zaman havaya taşındı, martılar balığı kapabilmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Bir martının kazandığı lokma diğerinin hedefi oldu. Sahilde yaşananlar, adeta doğal yaşamın en eğlenceli rekabetlerinden birine sahne oldu.

IHATEKİRDAĞ SAHİLİNDE YİYECEK ARAYIŞINA ÇIKAN MARTILAR, VATANDAŞLARIN ATTIĞI BALIK İÇİN ADETA BİRBİRİNE GİRDİ.

Vatandaşlar gülümseyerek izledi

Çevrede bulunan vatandaşlar, martıların balık uğruna verdiği mücadeleyi ilgiyle izledi. O anları izleyenler gülümserken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Başlıklar :tekirdağmartılarmarmara denizimartıların balık kavgası
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Tekirdağ sahilinde martılar vatandaşların attığı balık için birbirine girdi
Tekirdağ
TEKİRDAĞ SAHİLİNDE YİYECEK ARAYIŞINA ÇIKAN MARTILAR, VATANDAŞLARIN ATTIĞI BALIK İÇİN ADETA BİRBİRİNE GİRDİ.
TEKİRDAĞ SAHİLİNDE YİYECEK ARAYIŞINA ÇIKAN MARTILAR, VATANDAŞLARIN ATTIĞI BALIK İÇİN ADETA BİRBİRİNE GİRDİ.
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