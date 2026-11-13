Tekirdağ’da tanker ile otomobil çarpıştı: Üç kişi yaralandı

'Pazartesi okula gelmeyin' dedi, tüm ilçe ayağa kalktı: Öğrencinin evine polis baskını

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir lise öğrencisinin arkadaşlarına "Pazartesi okula gelmeyin, kötü şeyler olacak" demesi üzerine okul yönetimi ve polis ekipleri teyakkuza geçti. Evinde detaylı arama yapılan öğrenci neden böyle bir şey söylediğini itiraf etti.