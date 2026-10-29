'Pazartesi okula gelmeyin' dedi, tüm ilçe ayağa kalktı: Öğrencinin evine polis baskını
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir lise öğrencisinin arkadaşlarına "Pazartesi okula gelmeyin, kötü şeyler olacak" demesi üzerine okul yönetimi ve polis ekipleri teyakkuza geçti. Evinde detaylı arama yapılan öğrenci neden böyle bir şey söylediğini itiraf etti.
Öğrencinin son zamanlarda silahlarla ilgili ifadeler de kullandığının öne sürülmesi üzerine durum rehberlik servisi, okul yönetimi ve emniyet güçlerine bildirildi.
EVİNDE ARAMA YAPILDI: SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI
İhbar üzerine harekete geçen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, öğrencinin ikamet ettiği evde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna ya da tehlikeli nesneye rastlanmadığı açıklandı.
İLGİ ÇEKMEK İÇİN YAPMIŞ
Emniyete götürülerek ifadesi alınan A.B.T.'nin yeni bir çevreye taşınması nedeniyle yalnız kaldığı, arkadaş edinemediği ve bu yolla çevresinin ilgisini çekmeye çalıştığı değerlendirildi.
Olayla ilgili başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor.