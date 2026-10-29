'Pazartesi okula gelmeyin' dedi, tüm ilçe ayağa kalktı: Öğrencinin evine polis baskını

Kısa süre önce Çorlu’dan Muratlı’ya taşınan Cezayir asıllı 9. sınıf öğrencisi A.B.T., sınıf arkadaşlarına "Pazartesi okula gelmeyin, kötü şeyler olacak" dedi.

Öğrencinin son zamanlarda silahlarla ilgili ifadeler de kullandığının öne sürülmesi üzerine durum rehberlik servisi, okul yönetimi ve emniyet güçlerine bildirildi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI: SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI

İhbar üzerine harekete geçen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, öğrencinin ikamet ettiği evde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna ya da tehlikeli nesneye rastlanmadığı açıklandı.

İLGİ ÇEKMEK İÇİN YAPMIŞ

Emniyete götürülerek ifadesi alınan A.B.T.'nin yeni bir çevreye taşınması nedeniyle yalnız kaldığı, arkadaş edinemediği ve bu yolla çevresinin ilgisini çekmeye çalıştığı değerlendirildi.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor.

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