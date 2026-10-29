Anasayfa
Gündem
Tekirdağ
'Pazartesi okula gelmeyin' dedi, tüm ilçe ayağa kalktı: Öğrencinin evine polis baskını

'Pazartesi okula gelmeyin' dedi, tüm ilçe ayağa kalktı: Öğrencinin evine polis baskını

10:13, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 10:41, 29/10/2026, Perşembe
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
'Pazartesi okula gelmeyin' dedi, tüm ilçe ayağa kalktı: Öğrencinin evine polis baskını
Olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir lise öğrencisinin arkadaşlarına "Pazartesi okula gelmeyin, kötü şeyler olacak" demesi üzerine okul yönetimi ve polis ekipleri teyakkuza geçti. Evinde detaylı arama yapılan öğrenci neden böyle bir şey söylediğini itiraf etti.

Kısa süre önce Çorlu’dan Muratlı’ya taşınan Cezayir asıllı 9. sınıf öğrencisi A.B.T., sınıf arkadaşlarına
"Pazartesi okula gelmeyin, kötü şeyler olacak"
 dedi.

Öğrencinin son zamanlarda silahlarla ilgili ifadeler de kullandığının öne sürülmesi üzerine durum rehberlik servisi, okul yönetimi ve emniyet güçlerine bildirildi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI: SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI

İhbar üzerine harekete geçen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, öğrencinin ikamet ettiği evde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna ya da tehlikeli nesneye rastlanmadığı açıklandı.

İLGİ ÇEKMEK İÇİN YAPMIŞ

Emniyete götürülerek ifadesi alınan A.B.T.'nin yeni bir çevreye taşınması nedeniyle yalnız kaldığı, arkadaş edinemediği ve bu yolla çevresinin ilgisini çekmeye çalıştığı değerlendirildi.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor.


Okula anne eli değiyor
Gündem
Okula anne eli değiyor
Bakan Çiftçi çocukların korunmasına yönelik yeni projeyi canlı yayında duyurdu
Gündem
Bakan Çiftçi çocukların korunmasına yönelik yeni projeyi canlı yayında duyurdu
Çocuklar hakkında konuşmalıyız diyen filmler
Hayat
Çocuklar hakkında konuşmalıyız diyen filmler
Başakşehir'de 17 yaşındaki çocuk bir okulda saldırı yapacağını söyledi: Ses kaydı polisi alarma geçirdi
Gündem
Başakşehir'de 17 yaşındaki çocuk bir okulda saldırı yapacağını söyledi: Ses kaydı polisi alarma geçirdi
Okullardaki şiddet olaylarına karşı 7 bakanlık birleşti: Bakan Tekin şubat ayını işaret etti
Gündem
Okullardaki şiddet olaylarına karşı 7 bakanlık birleşti: Bakan Tekin şubat ayını işaret etti

Başlıklar :tekirdağmuratlılise öğrencisitehditpolis baskını
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026