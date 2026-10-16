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Tekirdağ merkezli 18 ilde dev operasyon: 433 milyon liralık dolandırıcılık ağı deşifre edildi

Tekirdağ merkezli 18 ilde dev operasyon: 433 milyon liralık dolandırıcılık ağı deşifre edildi

11:37, 16/10/2026, Cuma
IHA
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Tekirdağ merkezli 18 ilde dev operasyon: 433 milyon liralık dolandırıcılık ağı deşifre edildi
Yakalananlar arasında suç örgütünün lider ve yönetici kadrolarında bulunduğu belirtilen şüphelilerin de yer aldığı bildirildi.

İnternet üzerinden piyasa değerinin altında araç satış ilanları yayımlayarak vatandaşlardan kapora adı altında para aldığı belirlenen suç örgütüne yönelik Tekirdağ merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hesap hareketlerinde yaklaşık 433 milyon liralık işlem hacmi tespit edilen operasyonda, aralarında örgütün lider ve yönetici kadrosunun da bulunduğu 32 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı. Sosyal medya platformları, ilan siteleri ve çeşitli internet mecralarında piyasa değerinin altında araç satış ilanları yayımlayan şüphelilerin, araç almak isteyen vatandaşlardan kapora talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Ucuz araç ilanlarıyla vatandaşları tuzağa düşürdüler

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yayımladıkları düşük fiyatlı araç ilanlarıyla vatandaşların ilgisini çektiği, araç için yoğun talep bulunduğunu ve satış işleminin kısa sürede gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek kişilerden kapora adı altında para aldığı tespit edildi.

Şüphelilerin hesapları üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde yaklaşık 433 milyon liralık işlem hacmi belirlendi. Bunun üzerine suç örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılması, şüphelilerin yakalanması ve örgütsel yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla operasyon için düğmeye basıldı.

18 ilde eş zamanlı operasyon

Tekirdağ merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda Tekirdağ’da 4, Ankara’da 3, Bursa’da 2, Mardin’de 1, Gaziantep’te 8, Malatya’da 1, Adıyaman’da 1, Amasya’da 1, Antalya’da 2, Edirne’de 1, İstanbul’da 1, Kars’ta 1, Kahramanmaraş’ta 1, Kırklareli’nde 1, Yalova’da 1, Zonguldak’ta 1, Ordu’da 1 ve Erzurum’da 1 olmak üzere toplam 32 şüpheli yakalandı.

91 dijital materyal ele geçirildi

Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda, suç unsuru olduğu değerlendirilen 91 adet dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 32 şüpheli, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Soruşturmanın, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma ile bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında yürütüldüğü öğrenildi.

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