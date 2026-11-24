Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre aile içinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kanlı bir saldırıya dönüştü. Kayınpeder Mehmet Ç., gelini Nihal Ç.’yi vücudunun çeşitli bölgelerinden defalarca bıçakladı.

Hastanede hayatını kaybetti

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Nihal Ç. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 çocuk annesi kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Nihal Ç. hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma karakoluna giderek teslim olan şüpheli Mehmet Ç., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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