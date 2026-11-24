Bakan Kurum'dan COP31'de diyalog ve uzlaşı vurgusu: İki günde 100 bin kayıt

COP31 Başkanı ve Bakan Murat Kurum, COP31’e iki günde 100 bin kayıt yapıldığını belirterek tarihin en yoğun katılımlı zirvesine ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini söyledi. İklim mücadelesinde söylemden uygulamaya geçiş vurgusu yapan Kurum, temiz enerji, yeşil sanayi, sıfır atık ve elektrifikasyon hedeflerini açıkladı. İş dünyasına yatırım çağrısı yapan Kurum, Türkiye’nin yeşil dönüşümde öncü ülkeler arasına girmesini, yeni teknolojiler geliştirmesini ve istihdam fırsatlarını artırmasını hedeflediklerini ifade etti.