Faslı bir genç 15 Temmuz'da şehit oldu

Turunç, Faslı bir 15 Temmuz şehidinin ailesini geçen yıl ziyaret ettiklerini anlattı. Yaşlı anne, tercüman aracılığıyla "Yeniden Türkiye'de bir darbe girişimi olsa 10 çocuğum olsun 10'unu da gönderirim" dedi. İstanbul'da şehit olan Jaouad Merroune'nin Türkiye'de yaşayan kardeşi Selahaddin Merroune da benzer bir girişimde meydanlara çıkacağını söyledi.