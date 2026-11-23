Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde banyodaki prizden çıkan dumana müdahale etmek isteyen Ethem H. (52), elektrik akımına kapıldı.
Olay, Meydankavağı Mahallesi 1550. Sokak'taki bir sitenin B Blok 1. katında saat 22.00 sıralarında meydana geldi.
Banyoda yangın ihbarı yapıldı
112 Acil Çağrı Merkezi'ne dairenin banyo kısmında yangın çıktığı ihbarı yapılması üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Banyodaki prizden çıkan dumanlara müdahale etmek isteyen Ethem H., iddiaya göre yerlerin ıslak olması nedeniyle elektrik akımına kapıldı.
Yangın çıktığı belirtilen daireye giren ekipler, Ethem H.'yi banyoda yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.
Yarım saat kalp masajı yapıldı
Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Ethem H.'ye ilk müdahaleyi yaptı.
Yeniden nabız alınan Ethem H.'yi hayatta tutmak için yoğun çaba harcayan ekipler, yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı.
Merdivenlerden kalp masajı yapılarak indirilen Ethem H., ağır yaralı olarak ambulansa alındı.
Sağlık ekiplerinin ambulans içinde de müdahaleyi sürdürdüğü Ethem H. hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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