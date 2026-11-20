Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Antalya'nın Serik ilçesinde örtü altında yetiştirilen sezonun ilk turfanda çilekleri hasat edilmeye başlandı.
Çileklerin kilogram fiyatı 600 liraya kadar çıkıyor.
Fideler 55-60 günde meyve verdi
Eylül ayının ortalarında toprakla buluşturulan çilek fideleri, yaklaşık 55-60 günlük bakım sürecinin ardından Serik'te ilk meyvelerini verdi.
Üretim alanlarında başlayan hasatla birlikte sezonun ilk ürünleri alıcılarla buluştu.
Ürünün büyük bölümü pastanelere gidiyor
Turfanda olması nedeniyle yüksek fiyatla satışa sunulan çileğe talep olduğu, ancak mevcut etiketlerin vatandaşın bütçesini zorladığı belirtiliyor.
Yüksek fiyatlar yüzünden ürünlerin büyük bir bölümü pastanelere sevk ediliyor.
Market ve semt pazarlarında ise kilogram bazında satış yerine, alım gücüne göre 200, 250 ve 300 gramlık küçük paketler halinde "tadımlık" satış yapılıyor.
Önümüzdeki süreçte hasadın artması ve fiyatların gerilemesiyle tüketici talebinin yükselmesi bekleniyor.
Üretici 14-15 ton ürün bekliyor
22 yıllık çiftçilik tecrübesinin son 6 yılını çilek üretimine ayıran Ramazan Kurulmaz, yaklaşık 12 dönüm arazisinden bu sezon 14-15 ton ürün beklediğini söyledi.
Kurulmaz, çilek üretiminin diğer sebzelere göre daha zahmetli olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Diğer sebzelere baktığımızda çilek biraz zahmetli bir iş ama yapabilene getirisi güzel. İşçilik maliyetleri biraz fazla oluyor ama yapabilirsen emeğinin hakkını alıyorsun."
Sezonun ilk hasadını gerçekleştirdiklerini anlatan Kurulmaz, "Fidanları 20 Eylül'de ektik. Eylül, ekim, kasım süreci derken yaklaşık 55-60 günde ilk hasatları gördük." ifadelerini kullandı.
Fiyatlara da değinen Kurulmaz, "Bu sezon 500-600 lira civarında başladı. Turfanda olduğu için fiyatlar yüksek; tabii bu fiyatlarla herkes gidip yiyemez ama yapacak bir şey yok" dedi.
Hava koşulları üretimi etkiliyor
Geçen yıla oranla fidelerin gelişiminin iyi durumda olduğunu kaydeden Kurulmaz, hava koşullarının şu ana kadar üretim için elverişli olduğunu dile getirdi.
Kurulmaz, iklim şartlarının üretime etkisini şu sözlerle anlattı: "Havalar kapalı gittiğinde pas olabiliyor, ara sıra kesiliyor. Poyrazlı havalarda çürüme yapmıyor, daha verimli oluyor; çok yağışlı gittiğinde ise pas yapıyor ve çürüyor. Şu an havaların böyle gitmesi iyi"
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