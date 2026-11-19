Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin su altı zenginliği görüntülendi

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Antalya'nın Kaş ve Demre ilçeleri arasında bulunan Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin su altı fauna ve florasını görüntüledi. Çalışmada deniz kaplumbağası ve orfoz da kayıt altına alındı.