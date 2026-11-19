Antalya'nın Serik ilçesinde kavşak sisteminde motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı, kazada 2 kadın yaralandı.
D-400 kara yolu Antalya-Serik istikametindeki Kadıoğlu Kavşağı'nda dün saat 16.30 sıralarında kaza meydana geldi.
İddiaya göre ters yönden yola girdi
İddiaya göre Dilek Ö.'nün yönettiği elektrikli bisiklet, ters yönden yola girerek karşıya geçmek istedi.
Aynı yönde seyreden Emirhan K.'nın kullandığı 07 CNU 629 plakalı motosiklet, bu sırada elektrikli bisikletle çarpıştı.
Elektrikli bisiklet sürücüsü Dilek Ö. ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kadın kazada yaralandı.
Olay yerine, ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazanın daha ağır sonuçlanmasını, motosiklette bulunanların taktığı kaskın önlediği değerlendirildi.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.