Yeni gelir kapısı: Üreticiler gece gündüz çalışıyor, kilosu 500 liradan satılıyor
Antalya’nın Akseki ilçesinde kasım ayında bağlarda kalan son üzümler pekmeze dönüştürülüyor. Yaprakların döküldüğü, bağların kışa hazırlandığı ilçede üreticiler, bir yıllık emeklerinin karşılığını almak için gece gündüz çalışıyor. Büyük kazanlarda kaynatılan üzüm şıraları, daha sonra geniş pekmez tavalarına aktarılarak saatlerce odun ateşinde kaynatılıyor ve sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden pekmeze dönüşüyor.
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