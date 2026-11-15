Antalya'da COP31 kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı

Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinde dalgıçlar, denizden plastik şişe, kola ve alkollü içki kutularının yanı sıra kıyafet ve çeşitli atıklar çıkardı.

DHA

Etkinlik; Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi ve Antalya Sualtı Sporları Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Dalgıçlar deniz dibinde temizlik yaparken, etkinliğe katılan çocuklar kıyı temizliğine destek vererek atılan çöpleri topladı.COP31 alanında günlük yaklaşık 100 bin kişi var

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim İlhami Koç, Antalya'nın yüzyılda bir yaşanabilecek organizasyonlardan birine ev sahipliği yaptığını söyledi. COP31, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen ve çevre ile iklim değişikliği konularının ele alındığı önemli bir etkinlikti.

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Organizasyon kapsamında günlük yaklaşık 100 bin kişinin alanda bulunduğunu, 150 devlet başkanının ağırlandığını kaydeden Koç, çevre duyarlılığının artırılmasının önemine dikkati çekti.

DHA

Temizlik yılda 5 kez yapılıyorKoç'a göre deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliği yıl içinde 5 kez gerçekleştiriliyor. Koç, şöyle devam etti: "Bunu iştirakçi belediyelerimiz ve sualtı kulübü derneklerimizle birlikte yapıyoruz. Bugün dalgıçlarımız deniz dibinde temizlik yaparken, biz de çocuklarımızla birlikte kıyı temizliğini gerçekleştirdik. Netice itibarıyla bu deniz bizim. Geleceğe bir nefes olmamız lazım. Mavi bizim, yeşil bizim. Dünyanın en iyi destinasyonlarından birine sahip bir şehirde yaşıyoruz. Burası bu nedenle tercih edildi"

DHA

Vatandaşlara EXPO alanı davetiVatandaşları COP31 etkinliklerinin yapıldığı EXPO alanına çağıran Koç, "Oradaki katılımcıları, çevreyle ilgili çalışmaları görsünler. Evlerinden çıksınlar, çocuklarını alıp gezdirsinler. Orada neler yapılıyor, geleceğe dair neler planlanıyor görmelerini istiyoruz" diye konuştu.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak deniz temizliği çalışmaları için özel bir ekip oluşturduklarını ifade eden Koç, "Önümüzdeki hafta 10 kadın dalgıcımızı yetiştirerek göreve dahil edeceğiz. Ocak ayı içerisinde de 12 erkek dalgıcımızı yetiştirerek, bu tür etkinliklerin içerisinde yer almaya devam edeceğiz" dedi.

DHA

Denizden kıyafetler de çıktı14 yıllık lisanslı dalgıç olan İbrahim Balkan, deniz dibinde karşılaştıkları atıkların üzücü olduğunu söyledi. Temizlik sırasında plastik şişeler, kola kutuları, teneke ve alkollü içki kutularının yanı sıra kıyafet bulduklarını anlattı.

DHA

Balkan, "Maalesef doğamıza, denizlerimize sahip çıkmadığımız için çok sayıda plastik şişe, kola kutusu, diğer teneke ve alkol kutuları, hatta çamaşırlara, kıyafetlere varıncaya kadar denizde ve doğada olmaması gereken atıklarla karşılaşıyoruz. Bunları denizden çıkarmak suretiyle doğamıza katkıda bulunmaya çalıştık. Umuyoruz insanımız bundan sonra daha bilinçli hareket ederek doğamıza ve denizimize sahip çıkacaktır" diye konuştu.

DHA

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