Eyyübiye Belediyesinin araç filosuna 22 yerli üretim araç

Eyyübiye Belediyesinin araç filosunu güçlendirmek amacıyla Kademe A.Ş. tarafından üretilen 22 temizlik ve hizmet aracı, düzenlenen törenle belediyeye teslim edildi.

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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde belediyenin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç filosu genişletiliyor. Türkiye'nin temizlik araçları ve belediye ekipmanları üreticilerinden Kademe A.Ş. ile Eyyübiye Belediyesi arasında yürütülen 41 araçlık proje kapsamında ilk teslimat gerçekleştirildi. Yerli üretim 22 araç, düzenlenen törenle belediyenin hizmetine sunuldu.

Farklı hizmet alanlarında kullanılacak

Belediyenin temizlik ve saha çalışmalarında kullanılacak araçlar arasında hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonları, araç üstü vakumlu yol süpürme makineleri, kompakt yol süpürme makineleri, mini çöp taksiler ve damperli kamyonlar bulunuyor.

Çöp kamyonları atık toplama ve taşıma işlemlerinde, vakumlu yol süpürme makineleri cadde ve sokak temizliğinde, kompakt makineler ise dar ve ulaşılması güç alanlarda kullanılacak. Mini çöp taksiler ve damperli kamyonlar da belediyenin farklı saha çalışmalarına destek sağlayacak.

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Teslimat törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Şanlıurfa milletvekilleri, il protokolü, Eyyübiye Belediye Başkanı ve belediye yetkilileri katıldı.

Yerli üretimin ekonomik avantajına dikkat çekti

Törende açıklamalarda bulunan Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak, belediyelerin yerli üretim araçları tercih etmesinin hem ülke ekonomisine hem de hizmet süreçlerine katkı sağladığını belirtti.

Yerli üretimin maliyet, bakım ve servis hizmetlerinde avantaj sağladığını ifade eden Albayrak, "Belediyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için araçlarımızı kendi mühendislik ve üretim gücümüzle geliştiriyoruz. Bu yaklaşımımızla belediyelerimize ekonomik, teknik ve operasyonel avantajlar sunuyoruz. Yerli üretim sayesinde ülkemizin kaynaklarının ülkemizde kalmasına katkı sağlıyoruz" dedi.

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Belediyelerin uzun vadeli işletme maliyetlerine de değinen Albayrak, araçların bakım ve servis süreçlerinde sağlanan kolaylıkların maliyet yönetimine yardımcı olduğunu vurguladı.

Kademe A.Ş.'nin Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde de temizlik ve çevre hizmetlerine yönelik çözümler geliştirdiğini belirten Albayrak, Eyyübiye Belediyesinin yerli üretim araçları tercih etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek iş birliğinin hayırlı olmasını diledi.

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