Sultangazi'de Cebeci Mahallesi'nin Habipler bölgesindeki tekstil ve kot yıkama atölyelerinden kaynaklandığı iddia edilen mavi renkli atık su, Alibeyköy Barajı'na akıyor ve bölgede yaşayanları tedirgin ediyor.

Düzenli olarak zaman zaman görülen mavi su hakkında konuşan Cebeci Köyü sakini Ahmet Tahirçeoğulları yetkililere seslendi.

Balık tutulan baraj İstanbul için kullanılıyor

Çocukluğundan beri baraj göletinden balık tutup tükettiklerini belirten Tahirçeoğulları, "Alibeyköy Barajı'nda balıklar yaşıyor. Biz burada senelerdir balık tutuyoruz ve bu su bütün İstanbul için de kullanılıyor. O suyun barajımıza akmasını istemiyoruz" dedi.

Tahirçeoğulları, "Cebeci köyünde yaşıyoruz. Burada Habibler'den, kot yıkama fabrikalarından gelen mavi su var. Alibeyköy Barajı'nda balıklar yaşıyor. Biz burada senelerdir balık tutuyoruz ve bunu belediye de kullanıyor. Bütün İstanbul içinde sulama da yapılıyor. O suyun akmasını istemiyoruz barajımıza" diye konuştu.

Reklam Reklam

DHA

Balık yaşamı ve tarım için tehdit

Mavi suyun balık yaşamını ve tarımı tehdit ettiğini dile getiren Tahirçeoğulları, şöyle devam etti:

"Buradaki balıkları da biz devamlı çocukluğumuzdan beri oltayla tutuyoruz, yiyoruz. Pikniğe gidenler var, o suyun zararlı olduğunu düşünüyoruz. İSKİ müdahale ediyor ama buralar daha önceden koruma altına alındı. Su havzası olduğu için buraya kanal döşendi. Onun arıtmasını yapsınlar. Ona göre düzenlemesini yapsınlar; baraja akmasın. Sonuçta bizim barajlarımız, balıklar var, çiftçilik yapan insanlarımız var burada zarar görüyoruz. Yetkililere sesleniyoruz bu konuyla ilgilenirlerse seviniriz"

DHA