Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı ve alev aldı. Kazada araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı.
Devrilen direğin altında kalan otomobil alev aldı
Kaza, Fethiye-Muğla karayolu Karagedik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü henüz belirlenemeyen 48 EC 618 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin altında kalan araç kısa sürede alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İki kişinin kimliği henüz belirlenemedi
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede otomobilde bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar arasında çocuklar da bulunuyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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