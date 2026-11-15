Yurtta hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğuda sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, yurdumuzun genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, Karadeniz'in büyük bölümü ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.