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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen fal, medyum ve büyü tanıtımlarının tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelik taşıdığına karar verdi.

Bakanlığın Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, kararın ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Mercek altına alınan reklamlar

Kaplan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İnternet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden fal, medyumluk ve büyü hizmetlerinin tanıtımını yaparak vatandaşların korkularını ve batıl inançlarını istismar eden reklamlar mercek altına alındı."

Reklam Kurulu, 2026/1564 sayılı dosya kapsamında yürüttüğü incelemede, internet sitesi, Instagram ve Facebook üzerinden gerçekleştirilen medyum, büyü ve fal tanıtımlarının tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelik taşıdığına karar verdi.

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Yönetmelik ve kanun maddelerine aykırılık tespit edildi

Tanıtımların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nin 5/1-g, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/1, 9/5, 27/3 ve 32/1’inci maddelerine ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61’inci maddesine aykırı olduğu tespit edildi.

Kaplan, "Bu kapsamda, 6502 sayılı Kanun’un 63’üncü ve 77/12’nci maddeleri uyarınca söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi" dedi.

Batıl inançların istismarına izin verilmeyecek

Kaplan paylaşımında, vatandaşların korku, maneviyat ve batıl inançlarını ticari kazanç amacıyla istismar eden tanıtımlara izin vermeyeceklerini belirtti.

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