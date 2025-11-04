Dini duyguları istismar eden dolandırıcılara büyük operasyon: 62 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden bazı kişilerin kendileriyle iletişime geçen vatandaşları dini içerikli söylemlerle kandırarak para talep ettiklerini, ardından da sorgu panelleri üzerinden tehdit ve şantajla para istemeye devam ettiklerini belirledi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.