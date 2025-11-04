Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Dini duyguları istismar eden dolandırıcılara büyük operasyon: 62 gözaltı

Dini duyguları istismar eden dolandırıcılara büyük operasyon: 62 gözaltı

10:234/11/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Dini inançları kullanarak milyonluk vurgun yaptılar.
Dini inançları kullanarak milyonluk vurgun yaptılar.

Sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik İstanbul merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 62 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden bazı kişilerin kendileriyle iletişime geçen vatandaşları dini içerikli söylemlerle kandırarak para talep ettiklerini, ardından da sorgu panelleri üzerinden tehdit ve şantajla para istemeye devam ettiklerini belirledi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul başta olmak üzere 29 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 62 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 pos cihazı, 62 cep telefonu, 73 sim kart, 2 SSD kart, 3 dizüstü bilgisayar, 4 masaüstü bilgisayar ile çok sayıda döküman, görsel ve dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


#dolandırıcılık
#İstanbul
#sosyal medya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İzmir’de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 4 Kasım İZSU su kesintisi olacak ilçe ve mahalleler listesi