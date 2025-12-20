Yeni Şafak
Hafta sonu hava nasıl olacak? 20-21 Aralık 2025 Meteoroloji güncel hava durumu tahmini

08:1720/12/2025, Cumartesi
Hafta sonu yurdun iç ve batı kesimleri yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar, Ankara'da 8 ila 10 derece, İstanbul'da 13 ila 14 derece, İzmir'de ise 16 ila 18 derece bandında seyredecek. İşte 20-21 Aralık 2025 Meteoroloji güncel hava durumu tahminin detayları.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hafta sonu hava nasıl olacak?


Çelik, bugün yurt genelinde yağış beklenmediğini, yurdun güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer kesimlerinin ise az bulutlu geçeceğini bildirdi.


Pazar günü ise yurdun Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini söyleyen Çelik, "Pazar günü için güneybatı bölgelerimizde ve Marmara Bölgesi'nde yağmur şeklinde yağışlar var. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de ise gök gürültülü yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar, özellikle Muğla ve Antalya'nın kıyılarında yer yer kuvvetli olacak." dedi.

Hafta başında yurdun tamamında yağış beklendiğini aktaran Çelik, İç Anadolu'nun yüksek rakımlı kesimlerinde ise yağışların yer yer karla karışık yağmur şeklinde öngörüldüğünü belirtti.


Çelik, yurt genelinde sıcaklıkların ise mevsim normallerinde, yer yer 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.

Üç büyükşehirde hava durumu

İstanbul ve Ankara'da yarın yağış beklenmediğini, pazar günü kısa süreli de olsa yağış beklendiğini kaydeden Çelik, İzmir'de parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağını söyledi.

Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 8 ila 10 derece, İstanbul'da 13 ila 14 derece, İzmir ise 16 ila 18 derece bandında seyredeceğini aktardı.


GÜNCEL HAVA DURUMU

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU


MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

İSTANBUL: 14, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 13, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 15, Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE: 14, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 12, Parçalı ve az bulutlu







EGE


Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

İZMİR: 16, Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 9, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 16, Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA: 13, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu





AKDENİZ


Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA: 19, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 20, Parçalı ve az bulutlu

HATAY: 18, Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA: 14, Parçalı ve az bulutlu





İÇ ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA: 10, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 9, Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ: 8, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 10, Parçalı ve az bulutlu





KARADENİZ


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU: 12, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 13, Parçalı ve az bulutlu

SİNOP: 16, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 14, Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu

RİZE: 13, Parçalı ve çok bulutlu








DOĞU ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM: 6, Parçalı ve az bulutlu

KARS: 4, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 10, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 5, Parçalı ve az bulutlu


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ŞANLIURFA: 17, Parçalı ve az bulutlu

BATMAN: 13, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 13, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 17, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 13, Parçalı ve az bulutlu












