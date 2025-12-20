Hafta sonu yurdun iç ve batı kesimleri yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar, Ankara'da 8 ila 10 derece, İstanbul'da 13 ila 14 derece, İzmir'de ise 16 ila 18 derece bandında seyredecek. İşte 20-21 Aralık 2025 Meteoroloji güncel hava durumu tahminin detayları.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Çelik, bugün yurt genelinde yağış beklenmediğini, yurdun güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer kesimlerinin ise az bulutlu geçeceğini bildirdi.
Pazar günü ise yurdun Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini söyleyen Çelik, "Pazar günü için güneybatı bölgelerimizde ve Marmara Bölgesi'nde yağmur şeklinde yağışlar var. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de ise gök gürültülü yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar, özellikle Muğla ve Antalya'nın kıyılarında yer yer kuvvetli olacak." dedi.
Hafta başında yurdun tamamında yağış beklendiğini aktaran Çelik, İç Anadolu'nun yüksek rakımlı kesimlerinde ise yağışların yer yer karla karışık yağmur şeklinde öngörüldüğünü belirtti.
Çelik, yurt genelinde sıcaklıkların ise mevsim normallerinde, yer yer 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceğini söyledi.
Üç büyükşehirde hava durumu
İstanbul ve Ankara'da yarın yağış beklenmediğini, pazar günü kısa süreli de olsa yağış beklendiğini kaydeden Çelik, İzmir'de parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağını söyledi.
Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 8 ila 10 derece, İstanbul'da 13 ila 14 derece, İzmir ise 16 ila 18 derece bandında seyredeceğini aktardı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
İSTANBUL: 14, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 13, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 15, Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 14, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 12, Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
İZMİR: 16, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 9, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 16, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 13, Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA: 19, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 20, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 18, Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 14, Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA: 10, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 9, Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ: 8, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 10, Parçalı ve az bulutlu
KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU: 12, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 13, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 16, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 14, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu
RİZE: 13, Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM: 6, Parçalı ve az bulutlu
KARS: 4, Parçalı ve az bulutlu
MALATYA: 10, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 5, Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ŞANLIURFA: 17, Parçalı ve az bulutlu
BATMAN: 13, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 13, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 17, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 13, Parçalı ve az bulutlu