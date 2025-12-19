TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİM TARİHİ: TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurduğu 500 bin konut projesinde başvuru süreci bugün itibarıyla sona eriyor. Milyonlarca vatandaşın başvurduğu projede, başvuru ekranlarının kapanmasıyla birlikte kura çekim tarihleri merak edilmeye başlandı.
Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş için TOKİ 500 bin konut projesinde kritik gün geldi. Bugün son başvurular alınırken, hak sahiplerinin belirleneceği kura çekiminin ne zaman yapılacağı ve sonuçların nasıl açıklanacağı araştırılıyor.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI VE KURA TAKVİMİ 2025-2026
Başvuru süreci bugün (19 Aralık 2025) tamamlandıktan sonra işleyecek süreç şu şekildedir:
18 Aralık tarihinde e-devlet üzerinden kapanan başvurular bugün banka şubeleri için de son bulacak. Ardından aralık ayı içinde kuralar başlanacak.
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ'nin önceki projelerine bakıldığında genel uygulama prensibine göre, başvuruların tamamlanmasının ardından il il kura takvimi açıklanmaktadır. 500 bin konutluk dev proje için kuraların 2025 Aralık ayı ortası itibarıyla başlaması ve etaplar halinde yıl boyunca devam etmesi öngörülüyor.
Kura Tarihleri: 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026
TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Kura çekimlerinin TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı yayınlanması beklenenler arasında.
Kuraların ardından e-Devlet üzerinden "Konut/İşyeri Başvuru Durumu Sorgulama" ekranından kesin sonuçların öğrenilmesi bekleniyor.
PROJE KAPSAMINDA KİMLER ÖNCELİKLİ?
Kura çekimlerinde her projede olduğu gibi belirli gruplara kontenjan ayrılmış durumda:
Şehit Yakınları ve Gaziler: %5 kontenjan
Engelli Vatandaşlar: %5 kontenjan
Emekliler: %20 kontenjan
Gençler (18-30 yaş): %20 kontenjan
TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ İÇİN BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ANGİAD tarafından düzenlenen Ankara'nın Geleceği Zirvesi'ne katıldı. Bakan Kurum, deprem bölgesindeki inşa tecrübesinin Yüzyılın Konut Projesi'yle 81 ile yayılacağının altını çizdi:
"Bu devasa tecrübeyi başta gözbebeğimiz, gururumuz Ankara'mız olmak üzere 81 ilimizin her karışına yayacağız. Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için çıktığımız yolda TOKİ'mizle bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut üretimini tamamladık. Şimdi yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Yüzyılın Konut Projesi'yle 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa ederek, on binlerce vatandaşımızın ve gençlerimizin uygun koşullarla ev sahibi olmasını sağlayacağız. Bunun 31 bin 74'ünü de Ankara'mıza sunmuş olacağız. Bu sayede hem vatandaşımız ev sahibi olacak hem de Ankara'daki konut-kira fiyatlarını dengeleyecek hem de şehirlerimizi modern ve sağlam konutlarla afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. 1.5 trilyonluk projeyle birlikte ticaretimizi, ekonomimizi güçlendirecek ve 300 sektörün çarklarını en güçlü şekilde hızlandıracak. Sizlerin de bu sürece en doğru ve kaliteli fikirlerle hazır olacağınıza; Türkiye'yi büyütme ve yarınlara en güçlü şekilde ulaştırma sorumluluğunu bizimle birlikte yürüteceğinize inanıyorum."