TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİM TARİHİ: TOKİ kura sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ İÇİN BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ANGİAD tarafından düzenlenen Ankara'nın Geleceği Zirvesi'ne katıldı. Bakan Kurum, deprem bölgesindeki inşa tecrübesinin Yüzyılın Konut Projesi'yle 81 ile yayılacağının altını çizdi:

"Bu devasa tecrübeyi başta gözbebeğimiz, gururumuz Ankara'mız olmak üzere 81 ilimizin her karışına yayacağız. Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için çıktığımız yolda TOKİ'mizle bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut üretimini tamamladık. Şimdi yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Yüzyılın Konut Projesi'yle 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa ederek, on binlerce vatandaşımızın ve gençlerimizin uygun koşullarla ev sahibi olmasını sağlayacağız. Bunun 31 bin 74'ünü de Ankara'mıza sunmuş olacağız. Bu sayede hem vatandaşımız ev sahibi olacak hem de Ankara'daki konut-kira fiyatlarını dengeleyecek hem de şehirlerimizi modern ve sağlam konutlarla afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. 1.5 trilyonluk projeyle birlikte ticaretimizi, ekonomimizi güçlendirecek ve 300 sektörün çarklarını en güçlü şekilde hızlandıracak. Sizlerin de bu sürece en doğru ve kaliteli fikirlerle hazır olacağınıza; Türkiye'yi büyütme ve yarınlara en güçlü şekilde ulaştırma sorumluluğunu bizimle birlikte yürüteceğinize inanıyorum."