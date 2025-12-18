Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ocak ayı kira zammı 2026 ne zaman açıklanacak? TÜİK ocak ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev ve iş yerleri için kira zammı hesaplama

Ocak ayı kira zammı 2026 ne zaman açıklanacak? TÜİK ocak ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev ve iş yerleri için kira zammı hesaplama

15:1518/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Aralık ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre Ocak ayı için konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı belli olacak. Bu ay sözleşmesini yenileyecek kiracılar ve mülk sahipleri, Aralık dönemine uygulanacak kira zammının nasıl şekilleneceğini araştırıyor. Her ayın başında TÜİK tarafından paylaşılan enflasyon verileri, 12 aylık TÜFE ortalamasını ortaya koyarak yeni kira zam oranını belirliyor. Peki, Ocak ayı kira zammı 2026 ne zaman açıklanacak? TÜİK ocak ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev ve iş yerleri için kira zammı hesaplama

TÜİK ocak ayı kira artış oranı, öne çıkan ekonomi başlıklarından biri. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 2026 Ocak ayı kira artış oranı hesaplanacak. Her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri, pek çok farklı kalemin belirlenmesinde etkili olurken, kira zammı hesaplaması da bunlar arasında yer alıyor.

2025 ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı aralık ayı enflasyon rakamları ile belli olacak. Aralık enflasyon rakamları 3 Aralık 2025 Çarşamba günü netleşecek.

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı aralık ayı enflasyon rakamları ile belli olacak. Buna göre; Ocak ayı kira artış oranı 3 Aralık 2025 Çarşamba günü netleşecek.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025

Kasım ayı içerisinde kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı 37,15 olarak açıklandı. Bu ay içerisinde kira sözleşmesi yenileyecek olan ev sahibi ve vatandaşlar tavan oran olan 37,15 oranında kiralarına zam yapabilecek.

KİRA ZAMMI HESAPLAMA


Mevcut kira bedeli: 15.000 TL

Kira zam oranı: % 37,15

Zamlı fiyat: 5.5725

Yeni kira bedeli: 20.572,5 TL




#ocak ayı kira zammı
#kira zammı
#kira artış oranı
#enflasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRET 2026 TOPLANTI SONUCU: Asgari ücret ne zaman belli olur, geçen sene hangi tarihte açıklanmıştı?