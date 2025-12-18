ARA TATİLLER KALKACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Mardin programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ara tatillerle ilgili öğrencilerin tatil dönüşü adaptasyon sorununa dikkat çeken Tekin, önümüzdeki yıl bu uygulamanın kaldırılmasının değerlendirildiğini söyledi ve “Bu konuda velilerden çok talep var. Özellikle çalışan anne ve babaların sorun yaşadıklarını biliyoruz. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz ara tatil sonrası ‘çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor’ diyor. Bu konuda 2 yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz” dedi.