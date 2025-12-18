19 milyondan fazla öğrenci için yarıyıl tatili için sayılı günler kaldı. Öğrenciler karnelerini alacak, derslere 2 haftalık mola verilecek. İlk ara tatil Kasım ayında uygulanırken, ikinci ara tatil ise bahar aylarında yapılıyor. Peki yarıyıl (15tatil) tatili ne zaman başlıyor? Okullarda birinci dönem ne zaman bitecek, okullar hangi tarihte kapanacak? İşte 15 tatil takvimi ve son durum gelişmeleri...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 tatil takvimini açıklamasıyla birlikte, yarıyıl tatiline ilişkin detaylar netleşti. İlk dönemin sona ereceği tarih, karne günü ve Ocak ayında başlayacak 15 tatilin süresi öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yarıyıl tatili öncesi son ders günü ve ikinci dönemin başlangıç tarihi ise arama motorlarında en çok aratılan konular arasında yer aldı. Peki, 15 tatil ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2024-2025 tatil takvimine göre okullarda birinci dönem eğitim öğretim faaliyetleri 17 Ocak 2025 Cuma günü itibarıyla sona erecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl yani 15 tatil ise 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı faaliyetleri 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.
MEB 2025-2026 TATİL TAKVİMİ
MEB 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;
Birinci Ara tatil (Kasım ara tatili):10-14 Kasım 2025
İkinci ara tatil:16-20 Mart 2025
Yarıyıl tatili:19-30 Ocak 2025
Okulların kapanışı:26 Haziran 2025
ARA TATİLLER KALKACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Mardin programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ara tatillerle ilgili öğrencilerin tatil dönüşü adaptasyon sorununa dikkat çeken Tekin, önümüzdeki yıl bu uygulamanın kaldırılmasının değerlendirildiğini söyledi ve “Bu konuda velilerden çok talep var. Özellikle çalışan anne ve babaların sorun yaşadıklarını biliyoruz. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz ara tatil sonrası ‘çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor’ diyor. Bu konuda 2 yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz” dedi.