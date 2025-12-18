İŞKUR İŞ İLANLARI: Kamu ve özel sektör en az lise mezunu binlerce personel alımı yapıyor: Aralık ayı güncel İŞKUR iş ilanı listesi yayımlandı

İŞKUR tarafından paylaşılan güncel personel alımı ilanları, Türkiye’nin dört bir yanında iş arayan vatandaşlar için önemli istihdam olanakları sunuyor. Eğitim seviyesi ilkokuldan üniversite mezuniyetine kadar uzanan geniş bir kitleye hitap eden ilanlarda; temizlik görevlisi, özel güvenlik personeli, şoför, sekreter, üretim ve paketleme işçisi, depo personeli, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ile ofis çalışanı gibi çok sayıda meslek grubu bulunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör işletmelerinin talepleri doğrultusunda açılan bu ilanların bir bölümünde tecrübe şartı aranmaması da dikkat çekiyor. Adaylar, başvurularını İŞKUR’un e-Devlet ile entegre resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor. İl ve ilçe seçimi, meslek grubu, öğrenim durumu, yaş kriteri ve çalışma türü gibi gelişmiş filtreleme seçenekleri sayesinde, aranan pozisyona kısa sürede ulaşmak mümkün oluyor. Aralık 2025 itibarıyla İŞKUR’da öne çıkan güncel iş ilanları, iş arayanlar için yeni bir kapı aralıyor.

