Asgari ücret toplantısı öncesi sürpriz görüşme: Bakan Işıkhan ile TÜRK-İŞ Başkanı Atalay bir araya geldi

Asgari ücret toplantısı öncesi sürpriz görüşme: Bakan Işıkhan ile TÜRK-İŞ Başkanı Atalay bir araya geldi

18/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
Milyonların gözü asgari ücret toplantısına çevrildi.
Milyonların gözü asgari ücret toplantısına çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret konusundaki görüşlerini öğrenmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'ne gitti. Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüşmeye başladı. Bakan Işıkhan, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. TÜRK-İŞ'in kararında değişiklik yok. Ortak bir noktada buluşacağımıza inanıyorum" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Toplantı öncesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile sendikanın genel merkezinde bir araya geldi.

'Ortak bir noktada anlaşacağız'

Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Işıkhan,
"TÜRK-İŞ'in kararında değişiklik yok. Rakamlar komisyona gelecek. Her zaman işçilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, aynı zamanda işverenlerimizin gelişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağımızı belirtmek isterim"
dedi.


