Asgari ücret toplantısı öncesi sürpriz görüşme: Bakan Işıkhan ile TÜRK-İŞ Başkanı Atalay bir araya geldi

Milyonların gözü asgari ücret toplantısına çevrildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret konusundaki görüşlerini öğrenmek üzere Türk-İş Genel Merkezi'ne gitti. Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüşmeye başladı. Bakan Işıkhan, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. TÜRK-İŞ'in kararında değişiklik yok. Ortak bir noktada buluşacağımıza inanıyorum" dedi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek.
Toplantı öncesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile sendikanın genel merkezinde bir araya geldi.
'Ortak bir noktada anlaşacağız'
Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Işıkhan,
"TÜRK-İŞ'in kararında değişiklik yok. Rakamlar komisyona gelecek. Her zaman işçilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, aynı zamanda işverenlerimizin gelişimlerini engellemeyecek ortak bir noktada anlaşacağımızı belirtmek isterim"
dedi.
