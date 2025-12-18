KPSS 2025/2 BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Şu an itibarıyla KPSS 2025/2 branş dağılımı henüz yayımlanmadı. Merkezi atama kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte, her bir branşa ayrılan kontenjanlar ve başvuru şartları netleşecek.

Branş dağılımı ve kontenjanlar, adayların hangi pozisyonlara başvurabileceğini ve tercih stratejilerini belirlemesi açısından kritik önem taşıyor. Önceki yıllarda branş bazlı kontenjanlar; öğretmenlik, sağlık personeli, mühendislik ve diğer kamu hizmetleri alanlarında adaylara dağıtılmıştı.



