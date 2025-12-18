Yeni Şafak
KPSS-2025/2 tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne zaman sona erecek?

11:4418/12/2025, Perşembe
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kamu personeli adaylarının heyecanla beklediği KPSS-2025/2 tercih sürecini resmen başlattı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için tercih kılavuzu erişime açıldı. KPSS-2025/2 tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne zaman sona erecek? İşte ayrıntılar.

Kamu personeli adaylarının heyecanla beklediği KPSS 2025/2 merkezi atama süreci yaklaşıyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS 2025/2 merkezi atama tercih kılavuzu, adaylara hangi kadro ve pozisyonlara başvurabileceklerini, başvuru şartlarını ve branş bazlı kontenjanları net olarak gösterecek. Peki, Merkezi atama tercihleri başladı mı, ne zaman, başlayacak? KPSS 2025/2 branş dağılımı belli oldu mu?

KPSS 2025/2 TERCİH ROBOTU AÇILDI MI?

KPSS tercih robotu 2025/2 açıldı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

Adaylar tercihlerini, 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 18 Aralık 2025 tarihinde saat 11.00’de başlayacak ve 25 Aralık 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS TERCİH İŞLEMLERİ NERDEN YAPILACAK?

Tercih işlemleri, KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.

KPSS 2025/2 BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Şu an itibarıyla KPSS 2025/2 branş dağılımı henüz yayımlanmadı. Merkezi atama kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte, her bir branşa ayrılan kontenjanlar ve başvuru şartları netleşecek.

Branş dağılımı ve kontenjanlar, adayların hangi pozisyonlara başvurabileceğini ve tercih stratejilerini belirlemesi açısından kritik önem taşıyor. Önceki yıllarda branş bazlı kontenjanlar; öğretmenlik, sağlık personeli, mühendislik ve diğer kamu hizmetleri alanlarında adaylara dağıtılmıştı.


KPSS P1 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

KPSS A Grubu P1 puan türünde, Genel Yetenek alanının yüzde 70, Genel Kültür alanının da yüzde 30'u dikkate alınarak puan hesaplanıyor. Bu puan türü bazı mühendislik bölümleri ile İİBF (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) mezunlarını yakından ilgilendiriyor. Bu alan daha çok uzmanlık ve denetim kadrolarında kullanılıyor.

P1 ile alım yapan kurumlar şöyle:

Müfettiş Yardımcısı

Uzman Yardımcısı

Denetmen Yardımcısı

Bakanlık mühendislik kadroları

Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu














KPSS P2 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

KPSS'nin P2 puan türü; Genel Yetenek yüzde 60, Genel Kültür yüzde 40 oranında hesaplanır. Bu puan türü yalnızca lisans mezunlarını ilgilendirir.

P2 ile alım yapan kurumlar:

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

İdari Hakimlik

Müfettiş Yardımcısı











KPSS P3 ALIM YAPAN KURUMLAR

P3 puan türü, KPSS'nin en çok kullanılan alanıdır. Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür de yüzde 50 olarak hesaplanır. Lisans mezunları için geçerlidir. Kamu kurumlarının genel memuriyet alımları için baz alınır.

P3 ile alım yapan kurumlar:

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

Adalet Bakanlığı, Adliyeler

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Makine Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel alımı



































