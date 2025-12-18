Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kamu personeli adaylarının heyecanla beklediği KPSS-2025/2 tercih sürecini resmen başlattı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için tercih kılavuzu erişime açıldı. KPSS-2025/2 tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne zaman sona erecek? İşte ayrıntılar.
KPSS 2025/2 TERCİH ROBOTU AÇILDI MI?
KPSS tercih robotu 2025/2 açıldı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.
Adaylar tercihlerini, 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 18 Aralık 2025 tarihinde saat 11.00’de başlayacak ve 25 Aralık 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
KPSS TERCİH İŞLEMLERİ NERDEN YAPILACAK?
Tercih işlemleri, KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.
KPSS 2025/2 BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Şu an itibarıyla KPSS 2025/2 branş dağılımı henüz yayımlanmadı. Merkezi atama kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte, her bir branşa ayrılan kontenjanlar ve başvuru şartları netleşecek.
Branş dağılımı ve kontenjanlar, adayların hangi pozisyonlara başvurabileceğini ve tercih stratejilerini belirlemesi açısından kritik önem taşıyor. Önceki yıllarda branş bazlı kontenjanlar; öğretmenlik, sağlık personeli, mühendislik ve diğer kamu hizmetleri alanlarında adaylara dağıtılmıştı.
KPSS P1 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
KPSS A Grubu P1 puan türünde, Genel Yetenek alanının yüzde 70, Genel Kültür alanının da yüzde 30'u dikkate alınarak puan hesaplanıyor. Bu puan türü bazı mühendislik bölümleri ile İİBF (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) mezunlarını yakından ilgilendiriyor. Bu alan daha çok uzmanlık ve denetim kadrolarında kullanılıyor.
P1 ile alım yapan kurumlar şöyle:
Müfettiş Yardımcısı
Uzman Yardımcısı
Denetmen Yardımcısı
Bakanlık mühendislik kadroları
Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu
KPSS P2 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
KPSS'nin P2 puan türü; Genel Yetenek yüzde 60, Genel Kültür yüzde 40 oranında hesaplanır. Bu puan türü yalnızca lisans mezunlarını ilgilendirir.
P2 ile alım yapan kurumlar:
Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı
İdari Hakimlik
Müfettiş Yardımcısı
KPSS P3 ALIM YAPAN KURUMLAR
P3 puan türü, KPSS'nin en çok kullanılan alanıdır. Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür de yüzde 50 olarak hesaplanır. Lisans mezunları için geçerlidir. Kamu kurumlarının genel memuriyet alımları için baz alınır.
P3 ile alım yapan kurumlar:
Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
SPK Uzman Yardımcısı
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
Adalet Bakanlığı, Adliyeler
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Makine Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel alımı