ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTI TARİHİ: Asgari ücret zam toplantısı bitti mi, asgari ücret 3. toplantı ne zaman?

Asgari ücret zammı için yürütülen görüşmelerde kritik güne girildi. İlk toplantının ardından tarihi açıklanan ikinci toplantı bugün gerçekleştirilecek. 2026 yılından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için zam oranının bu toplantıda netleşip netleşmeyeceği merak ediliyor.
Milyonlarca asgari ücretli çalışanın beklediği ikinci toplantı bugün yapılacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kritik buluşmasında zam oranlarının masaya gelmesi beklenirken, yeni rakamın açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu oldu.
ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü yapacağını bildirdi.
Bakanlık açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:
"Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00'te yapacaktır."
ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTIDA NELER OLDU?
12 Aralık’ta gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısına işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ heyeti katılmazken, işveren ve hükümet temsilcileri arasında ilk toplantı gerçekleştirilmişti.
İşçi kesimi toplantılarda kendilerinin yeteri kadar iyi temsil edilmediğini öne sürerek, sık sık komisyonun yapısına ilişkin açıklamalar yapıyordu. İlk toplantı cuma günü gerçekleştirildi. O toplantı öncesi sıkı bir trafik yaşandı. İşçiyi temsil eden TÜRK-İŞ bir rapor hazırladı. Bu rapor taleplerini ve komisyona katılmama gerekçelerini içeriyordu. Raporu TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a bizzat sunmuştu.
Ağar yaptığı açıklamada, komisyonun yapısı değişmedikçe masaya oturmayacaklarını yineledi. TÜRK-İŞ'in katılmamasına ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Sendikaların görüşlerini alacağım. Mutlaka istişarede bulunacağız" değerlendirmesinde bulundu.