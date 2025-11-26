Recep ayı üç ayların ilk ayıdır. Mübarek üç aylara giriş için önemli bir adım olan Recep ayının önemine dair birçok hadis bulunmaktadır. Bu önemli zaman dilimini hakkıyla eda etmek isteyen İslam alemi 2026 Recep ayı tarihini sorguluyor. 2026 Recep ayı ne zaman? İşte Dİyanet takvimine göre Recep ayının başlangıcı...
Recep ayı ne zaman?
Recep ayı bu yıl 21 Aralık 2025 tarihinde başlayacak.
Recep ayı nedir?
Recep ayı üç ayların ilk ayı olan aydır. Kelime anlamı itibariyle korkmak veya saygı duymak anlamlarına gelen recb kökünden türeyen Recep kelimesinden ismini alan aydır.
Recep ayının önemi
Recep ayı ile ilgili ayetler ve hadisler
Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi.
Rasûlüllah (s.a.s) bir hadis-i şerifinde; "Recep Allah`ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır" buyurmuştur.