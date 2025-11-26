çoktur. Recep ayının İslam alemi için önemi büyüktür. Resulullah efendimiz, Receb ayına çok değer verir ve "Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi. Peygamber Efendimiz'in Recep ayının önemini ifade ettiği hadisleri mevcuttur.