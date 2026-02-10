Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan güncel hava durumu değerlendirmeleri açıklandı. Buna göre, yurt genelinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Özellikle Ağrı, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Van, Muş ve Tunceli'de yağışların kuvvetli kar şeklinde olacağı ifade edildi. Beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte, öğrenciler ve veliler yarın okullar tatil mi? Valiliklerden açıklama geldi mi? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte güncel hava durumu uyarıları ve kar tatili hakkındaki son gelişmeler.
Meteoroloji’nin kuvvetli kar uyarısının ardından gözler valiliklere çevrildi. Ağrı, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Muş ve Tunceli’de öğrenciler için “11 Şubat’ta okullar tatil mi?” sorusu gündemin ilk sırasına yükseldi. Şu ana kadar ilgili illerin valiliklerinden eğitime ara verildiğine dair resmi bir karar açıklanmadı. Eğitim öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde devam edecek.
Ağrı'da okullar tatil mi? 11 Şubat
Ağrı'da etkili olan yoğun kar nedeniyle il genelindeki köy okulları ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda çarşamba günü için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiği ifade edildi.
Bitis'te okullar tatil mi?
Bitlis Valiliği okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı. Kentte eğitim sürecek.
Bingöl'de okullar tatil mi?
Bingöl'de okullar tatil değil. Beklenen kuvvetli kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemesi durumunda valilikten resmi açıklama yapılabilir. Henüz resmi bir duyuru bulunmuyor.
Erzurum'da okullar tatil mi?
Erzurum'da da okullar tatil değil. İlerleyen saatlerde valilikten tatil kararı çıkması durumunda sayfamıda yer alacak.
Muş'ta okullar tatil mi?
Muş Valiliği kar tatiline yönelik resmi bir açıklamada bulunmadı. Resmi açıklama geldiğinde anlık olarak sayfamızda paylaşacağız.
Tunceli'de okullar tatil mi?
Tunceli'de de etkili olması beklenen kar yağışı sonrası okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Ancak Tunceli Valiliği tatil ile ilgili bir açıklama yapmadı. Eğitim yarın devam edecek. Tatil kararı verilmesi durumunda haberimizde yer alacak.
Van'da okullar tatil mi?
Van’ın Çaldıran ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü eğitime ara verildi.
Çaldıran Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde, Çaldıran’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat 2026 Çarşamba günü ilçemiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır" denildi.
Kuvvetli kar ve yağış uyarısı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmelere göre, yurt genelinde hafta boyunca yağışlı hava etkili olacak. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar, iç ve batı bölgelerde ise yağmur ve sağanak öngörülüyor. Özellikle Ağrı, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Muş ve Tunceli çevrelerinde kar yağışının yer yer kuvvetli olacağı vurgulanıyor.
Hafta boyunca yağışlar sürecek
Perşembe ve cuma günleriyle birlikte yağışların ülke genelinde etkisini artırması bekleniyor. Ege ve Akdeniz’de kuvvetli yağmur, Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde ise kar yağışı öne çıkıyor. Meteoroloji, sürücüler başta olmak üzere vatandaşları buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar konusunda tedbirli olmaları yönünde uyarıyor.