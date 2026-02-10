Kamu personel alımı, devlet kurumlarında görev almak isteyen adaylar için en önemli istihdam yollarından biridir. Özellikle KPSS kapsamında yapılan alımlar, merkezi ve şeffaf bir sistemle adayların kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşmesini sağlarken, her yıl yayımlanan ilanlar binlerce kişiye iş fırsatı sunar. Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve diğer kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen bu alımlar; memur, sözleşmeli personel ve işçi kadrolarını kapsar. Süreçte adayların ilan şartlarını dikkatle incelemesi, başvuru tarihlerini kaçırmaması ve KPSS puan türlerine göre doğru tercihler yapması büyük önem taşır. Günümüzde birçok kamu kurumu hem KPSS’li hem de KPSS’siz personel alımı yaparken, güncel ilanları yakından takip etmek adaylar için avantaj sağlar. İşte güncel kamu personel alımı iş ilanları.

1 /8 2026 yılının ilk ayında kamu personel alımları oldukça hareketli bir dönem yaşıyor. Üniversiteler, bakanlıklar, belediyeler ve çeşitli kamu kurumları; memur, sözleşmeli personel (4/B), işçi ve uzman yardımcısı kadrolarında binlerce kişiyi istihdam etmek için ilan yayınlamaya devam ediyor. Başvurular genellikle Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.gov.tr/isealim), e-Devlet veya kurumların kendi internet siteleri üzerinden elektronik ortamda yapılıyor. Birçok ilanda KPSS puanı kullanılırken, bazı KPSS'siz işçi alımları da İŞKUR üzerinden devam ediyor. İşte KPSS’li ve KPSS’siz kamu personel alımı yapan kurumlar.

2 /8 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı personel alımı 10-19 Şubat

3 /8 Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alımı 10-25 Şubat

4 /8 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı personel alımı 2-16 Şubat

5 /8 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alımı 9-23 Şubat

6 /8 Danıştay Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı 9-23 Şubat

7 /8 Sayıştay Başkanlığı personel alımı 9—27 Şubat