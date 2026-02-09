Özel güvenlik görevlisi sınavı 2026 Şubat takvimi: ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi tarihleri

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak isteyen adayların merakla beklediği 2026 Şubat dönemi ÖGG sınav takvimi netleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavının tarihi, soru-cevap ve sonuç günleri resmen duyuruldu. Sınav, Türkiye genelinde binlerce adayın katılımıyla yapılacak.
Özel güvenlik sınavı, 2026 Şubat ayı sürerken adayların gündemindeki yerini koruyor. Türkiye genelinde güvenlik görevlisi adaylarının katıldığı ÖGG sınavı, bu yıl da Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda organize edilecek. 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi kapsamındaki sınavda adaylara çoktan seçmeli sorular yöneltilecek ve değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak.
2026 ÖGG yazılı sınav tarihi belli oldu
Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Yazılı Sınavı, 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Sınav, Türkiye’nin farklı illerinde eş zamanlı olarak yapılacak ve adaylar sınav merkezlerinde kimlik kontrolü sonrası salonlara alınacak.
Soru ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
Sınavın tamamlanmasının ardından adayların ilk bekleyişi soru ve cevap anahtarı için olacak. ÖGG sınav soruları ile resmi cevap anahtarlarının 24 Şubat 2026 tarihinde erişime açılması planlanıyor.
ÖGG sınav sonuçları hangi gün açıklanacak?
Değerlendirme sürecinin ardından Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar, adayların eğitim ve sertifika süreçleri açısından belirleyici olacak.
Sınavın uygulanış şekli
Silahlı sınava giren adaylara 100 genel soru ve 25 silah bilgisi sorusu yöneltilecek, sınav süresi 150 dakika olacak. Silahsız adaylar yalnızca 100 genel sorudan sorumlu tutulacak ve 120 dakika süre verilecek.
Silah farkı sınavına girenler ise sadece 25 silah bilgisi sorusunu 30 dakika içinde cevaplayacak. Sınav esnasında ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde salon terkine izin verilmeyecek.