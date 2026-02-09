Özel güvenlik görevlisi sınavı 2026 Şubat takvimi: ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi tarihleri

Özel güvenlik sınavı, 2026 Şubat ayı sürerken adayların gündemindeki yerini koruyor. Türkiye genelinde güvenlik görevlisi adaylarının katıldığı ÖGG sınavı, bu yıl da Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda organize edilecek. 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi kapsamındaki sınavda adaylara çoktan seçmeli sorular yöneltilecek ve değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak.