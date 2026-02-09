Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Yozgat kura sonuçları: 500 bin konut Yozgat TOKİ kazananlar tam isim listesi

TOKİ Yozgat kura sonuçları: 500 bin konut Yozgat TOKİ kazananlar tam isim listesi

11:519/02/2026, Pazartesi
G: 9/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi'nde Yozgat projeleri için bugün kura çekimi yapılıyor. Yozgat Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek kura çekimi ile kentte inşa edilecek 2 bin 858 sosyal konut için hak sahipleri belirleniyor. İşte Yozgat merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi hak sahipleri listesi canlı izleme linki.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ Yozgat kura çekimi buğün saat 11:00’de Yozgat Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Yozgat Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı ve Yerköy’de toplam 2 bin 858 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor.


Yozgat TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

Kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. 


TOKİ YOZGAT KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


#Yozgat
#TOKİ kura sonuçları
#Yozgat TOKİ kurası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kütahya kura sonuçları: 500 bin konut Kütahya TOKİ kazananlar tam isim listesi