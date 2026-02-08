2026 yılı emekli promosyonları şubat itibarıyla yeniden güncellendi. Ocak ayındaki maaş artışlarının ardından kamu ve özel bankalar, emeklileri kendi bünyelerine çekmek için nakit promosyonları ve ek avantajları yukarı taşıdı. Bazı bankalarda toplam kazanım 30 bin TL sınırına yaklaşırken, kampanyalar fatura talimatı ve kart harcamalarıyla daha da genişledi.
2026 emekli maaş promosyonu yarışında şubat ayı kritik bir döneme işaret ediyor. Türkiye genelinde SGK kapsamında maaş alan emekliler için bankalar, hem nakit promosyon hem de ek kampanyalarla tekliflerini revize etti. Artan hayat pahalılığı ve maaş düzenlemeleri sonrası promosyon tutarları da yukarı çekildi.
Özel bankalarda promosyonlar yükseldi
Özel bankalar, 2026 şubat dönemi için promosyon rakamlarını 20 bin TL’nin üzerine taşıdı. Bazı kampanyalarda nakit ödeme temel alınırken, bazı bankalar kredi kartı harcamaları, otomatik fatura talimatları ve ek bankacılık ürünleriyle toplam kazancı 27-31 bin TL bandına çıkardı. Emekli maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü, kampanyaların ortak şartı olarak öne çıkıyor.
Kamu bankalarının şubat 2026 teklifleri
Kamu bankaları ise daha istikrarlı ve maaş tutarına bağlı promosyon modeli uyguluyor. Şubat 2026 itibarıyla maaş aralığına göre 5 bin TL’den başlayıp 12 bin TL’ye kadar çıkan nakit promosyonlar sunuluyor. Bunun yanında ücretsiz havale, EFT ve FAST işlemleri gibi günlük bankacılık avantajları kampanyalara dahil ediliyor.
TEB:
Emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü verenlere toplam 21.000 TL’ye kadar promosyon (12.000 TL ana + 9.000 TL ek).
ING:
Maaş tutarına göre 15.000 TL koşulsuz, ek kampanyalarla birlikte 28.000 TL’ye kadar nakit promosyon.
Akbank:
Ana promosyon 15.000 TL’ye kadar, fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve davet kampanyalarıyla toplam 30.000 TL’ye kadar ödül.
Garanti BBVA:
15.000 TL nakit promosyon, kart harcaması, avans hesap ve sigorta kampanyalarıyla 25.000 TL’ye kadar toplam kazanç.
İş Bankası:
15.000 TL nakit promosyon, ek kampanyalarla 24.000 TL’ye kadar toplam promosyon ve bankacılık ayrıcalıkları.
Ziraat Bankası:
Maaş tutarına göre 5.000 TL – 12.000 TL arasında değişen nakit promosyon.
Halkbank:
12.000 TL’ye kadar nakit promosyon, kart indirimleri ve fatura ödülleriyle 60.000 TL’ye varan toplam avantaj paketi.
VakıfBank:
12.000 TL nakit promosyon, Troy Emekli Kart harcamalarıyla birlikte 30.000 TL’ye kadar kazanım.
Yapı Kredi:
Maaşa göre 15.000 TL nakit promosyon, fatura ve kart harcamalarıyla 30.000 TL’ye kadar toplam ödeme.
QNB Finansbank:
20.000 TL koşulsuz nakit, fatura talimatı ve bankacılık ürünleriyle 31.000 TL’ye kadar promosyon.
DenizBank:
12.000 TL nakit promosyon, ek ürün kullanımıyla birlikte 27.000 TL’ye kadar toplam ödeme.
Emekliler nasıl karar vermeli?
Şubat 2026 promosyon döneminde emeklilerin, yalnızca ilan edilen rakamlara değil, kampanya koşullarına ve taahhüt süresine dikkat etmesi gerekiyor. Ek ödüllerin hangi şartlarla verildiği ve üç yıllık taahhüt sürecinde doğabilecek kesintiler, tercih aşamasında belirleyici oluyor.