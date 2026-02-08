Kamu bankalarının şubat 2026 teklifleri

Kamu bankaları ise daha istikrarlı ve maaş tutarına bağlı promosyon modeli uyguluyor. Şubat 2026 itibarıyla maaş aralığına göre 5 bin TL’den başlayıp 12 bin TL’ye kadar çıkan nakit promosyonlar sunuluyor. Bunun yanında ücretsiz havale, EFT ve FAST işlemleri gibi günlük bankacılık avantajları kampanyalara dahil ediliyor.