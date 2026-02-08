Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Liverpool Man City maçı saat kaçta? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11’ler

İngiltere Premier Lig’de sezonun kaderini etkileyebilecek Liverpool-Manchester City karşılaşması için futbolseverlerin gözü bu akşam Anfield Road’a çevrildi. Şampiyonluk yarışının en kritik haftalarından birinde oynanacak dev maçın başlama saati, canlı yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11’leri arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor. Liverpool’un iç sahadaki performansı ile Manchester City’nin zirve takibi, mücadeleyi sadece İngiltere’de değil Türkiye’de de yakından takip edilen bir futbol randevusuna dönüştürüyor. Peki Liverpool-Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz kanalda canlı izlenebilecek mi? Maça dair tüm detaylar, yayın bilgisi ve kadro ihtimalleri tek içerikte.

Premier Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen Liverpool–Manchester City karşılaşması, futbol gündeminin zirvesine yerleşti. İngiltere'nin Liverpool kentinde, Anfield Road'da oynanacak dev mücadele öncesinde maçın başlama saati, canlı yayınlanacağı kanal ve sahaya çıkması beklenen kadrolar Türkiye'deki futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Ligdeki konumları ve hedefleriyle dikkat çeken iki takımın mücadelesi, haftanın en kritik karşılaşması olarak öne çıkıyor.

Liverpool-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Premier Lig’in 25. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev randevu için geri sayım başladı. Liverpool, kendi sahasında Manchester City’yi ağırlıyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmanın saati, yayın bilgisi ve muhtemel 11’leri netleşti.



Maç ne zaman, saat kaçta? İngiltere’nin futbol mabedi olarak anılan Anfield Road, bu akşam kritik bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Liverpool ile Manchester City arasındaki karşılaşma, 8 Şubat Pazar günü saat 19.30’da başlayacak.

Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Dev mücadele Türkiye’de futbolseverlerle beIN Sports 3 ekranları üzerinden canlı olarak buluşacak.





4 /5 Maç öncesi tablo Ev sahibi Liverpool, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Kırmızılar, ligde oynadıkları 24 maç sonunda 39 puanla altıncı sırada yer alıyor. Konuk ekip Manchester City ise 47 puanla ikinci basamakta bulunuyor ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Mücadele, Premier Lig’deki güç dengeleri açısından kritik önem taşıyor.