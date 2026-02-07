TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN: 7 Şubat 1.736 Kırıkkale Toki kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, sonuç isim listeleri açıklandı mı?

TOKİ KIRIKKALE BAŞVURU SAYISI

Proje kapsamında Kırıkkale genelinde 9 bin 13 kişi konut sahibi olabilmek için başvuru yaptı. En fazla başvuru, bin 100 konut inşa edilecek Yahşihan ilçesinde yapıldı. İlçede 7 bin 111 kişi konut sahibi olabilmek için müracaatta bulundu.

Hacılar beldesinde 94 konut için 164 başvuru, Bahşılı’da 53 konut için 450 başvuru, Balışeyh’te 60 konut için 234 başvuru, Çelebi’de 63 konut için 35 başvuru, Delice’de 106 konut için 369 başvuru, Çerikli beldesinde 66 konut için 99 başvuru, Karakeçili’de 94 konut için 140 başvuru ve Keskin’de 100 konut için 411 başvuru yapıldığı açıklandı.

Çelebi ilçesinde başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için başvuran 35 kişi doğrudan ev sahibi olacak.