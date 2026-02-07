TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN: 7 Şubat 1.736 Kırıkkale Toki kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, sonuç isim listeleri açıklandı mı?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı bu kez Kırıkkale’de yaşanıyor. 1.736 konut için 7 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek çekiliş, başvuru sahipleri tarafından canlı yayın ekranı üzerinden takip edilecek. Kura sonrası asil ve yedek isim listesi erişime açılacak. Çelebi ilçesinde ise başvuru sayısının konut sayısından az olması nedeniyle 35 kişi doğrudan ev sahibi olacak. Peki TOKİ Kırıkkale kura çekimi saat kaçta başlayacak, sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte detaylar…
“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde süren kura maratonunda sıradaki durak Kırıkkale oldu. 1.736 konutun hak sahipleri 7 Şubat’ta noter huzurunda belirlenecek. Başvuru yapan vatandaşlar, kura çekilişini canlı yayınla izleyebilecek ve ardından açıklanacak asil ile yedek aday listesini sorgulayabilecek. Özellikle Çelebi ilçesinde başvuran 35 kişinin kurasız ev sahibi olacak olması dikkat çekti. İşte Kırıkkale TOKİ kura sürecine dair merak edilenler…
KIRIKKALE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kırıkkale'de inşa edilecek bin 736 konutun hak sahipleri bugün (7 Şubat) yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Kırıkkale’de yapımı planlanan bin 736 konut için kura çekimi Nurcami Konferans Salonu'nda saat 11.00’de gerçekleştirilecek.
TOKİ KIRIKKALE BAŞVURU SAYISI
Proje kapsamında Kırıkkale genelinde 9 bin 13 kişi konut sahibi olabilmek için başvuru yaptı. En fazla başvuru, bin 100 konut inşa edilecek Yahşihan ilçesinde yapıldı. İlçede 7 bin 111 kişi konut sahibi olabilmek için müracaatta bulundu.
Hacılar beldesinde 94 konut için 164 başvuru, Bahşılı’da 53 konut için 450 başvuru, Balışeyh’te 60 konut için 234 başvuru, Çelebi’de 63 konut için 35 başvuru, Delice’de 106 konut için 369 başvuru, Çerikli beldesinde 66 konut için 99 başvuru, Karakeçili’de 94 konut için 140 başvuru ve Keskin’de 100 konut için 411 başvuru yapıldığı açıklandı.
Çelebi ilçesinde başvuru sayısı konut sayısından az olduğu için başvuran 35 kişi doğrudan ev sahibi olacak.
TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi, çekiliş sonrası ilan edilecek. Vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.