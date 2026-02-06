EYT'siz erken emeklilik rotası oluştu: SGK kapsamı değişti, meslek sayısı yükseldi

YER ALTI MADEN İŞÇİLERİNE 6 AYLIK EK SÜRE

Yıpranma payının en belirgin uygulandığı meslek gruplarının başında yer altı maden işçileri geliyor. Bu çalışanlar için yer altında geçirilen her 360 gün karşılığında sigortalılık süresine 180 gün, yani 6 ay ekleniyor.

Normal şartlarda yıllık prim günü 360 gün olarak hesaplanırken, yer altı maden işçilerinde bu süre çok daha yüksek yazılıyor. Bu avantaj sayesinde maden işçileri diğer çalışanlara kıyasla çok daha erken emeklilik hakkı elde ediyor.