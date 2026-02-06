TOKİ için yatırılan 5000 TL geri nasıl alınır? Düzce TOKİ başvuru ücreti iade tarihi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Düzce’de inşa edilecek 2 bin 470 konut için hak sahipleri kura ile belirlendi. Kura sonucunda ismi çıkmayan vatandaşlar ise başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL’lik başvuru bedelinin nasıl ve ne zaman iade edileceğini araştırıyor. TOKİ kurasında hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru ücretini, kura çekiliş tarihinden itibaren beş iş günü sonrasında geri alabilmekte.

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projelerinde kura süreci devam ederken, hak sahibi olamayan vatandaşlar için ücret iadesi gündemin ilk sırasına yerleşti. Düzce'de TOKİ sosyal konut projesi için başvuruda bulunanlar, başvuru aşamasında yatırılan 5000 TL'lik ücretin geri alınacağı tarih ve izlenecek yöntemler netlik kazandı.

Düzce TOKİ kurası çıkmayan başvuru ücretini geri iade ne zaman alınacak? "500 Bin Sosyal Konut Projesinde" kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.

TOKİ ücret iadesi hakkı, kura çekilişi sonucunda konut alma hakkı kazanamayan tüm asil dışı adayları kapsar. İsimleri asil listede yer almayan başvuru sahipleri, yatırdıkları tutarın tamamını geri alma hakkına sahiptir. Ayrıca, başvuru şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen ve bu nedenle başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar da iade sürecinden yararlanabilecek.