Bursluluk sınav başvurusu 2026! Bursluluk Sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Öğrenciler için eğitim desteği anlamına gelen Bursluluk Sınavı’nda 2026 süreci netleşmeye başladı. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından aileler tarihleri kaçırmamak için araştırmalarını hızlandırdı. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerini kapsayan İOKBS kapsamında hem başvuru şartları hem de sınav takvimi dikkatle inceleniyor. Gelir kriteri, sınıf düzeyleri ve başvuru ekranına dair detaylar gündemdeki yerini alırken, “Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak?” sorusu öne çıkıyor. İşte başvuru süreci ve sınav takvimiyle ilgili tüm bilgiler…