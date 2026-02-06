Bursluluk sınav başvurusu 2026! Bursluluk Sınavı başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Bursluluk Sınavı başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte gözler 2026 İOKBS takvimine çevrildi. Maddi destekten yararlanmak isteyen binlerce öğrenci ve veli, başvuru tarihleri ile sınav gününü araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve her yıl yoğun katılımla gerçekleştirilen bursluluk sınavı için süreç resmen başladı. e-Okul üzerinden yapılacak başvurular, gelir şartı ve sınıf düzeyine göre belirlenen kriterler doğrultusunda alınacak. Peki Bursluluk Sınavı başvuruları ne zaman yapılacak, sınav hangi tarihte uygulanacak? İşte 2026 İOKBS sürecine dair merak edilen ayrıntılar…
Öğrenciler için eğitim desteği anlamına gelen Bursluluk Sınavı’nda 2026 süreci netleşmeye başladı. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından aileler tarihleri kaçırmamak için araştırmalarını hızlandırdı. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerini kapsayan İOKBS kapsamında hem başvuru şartları hem de sınav takvimi dikkatle inceleniyor. Gelir kriteri, sınıf düzeyleri ve başvuru ekranına dair detaylar gündemdeki yerini alırken, “Bursluluk Sınavı ne zaman yapılacak?” sorusu öne çıkıyor. İşte başvuru süreci ve sınav takvimiyle ilgili tüm bilgiler…
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? BAŞVURULAR NE ZAMAN?
26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşecek sınava başvurular, 9 Şubat - 11 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Sınavın başvuru kılavuzu yayınlandı. Kılavuzda belirtilen koşulları taşıyanların başvuru yapabileceği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar ve öğrenme çıktıları kapsamında uygulanacak.
Yurt içindeki öğrencilerin başvuruları "www.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinden alınacak. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvurularını yapabilecek.
GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınabilecek.
Sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Sınavda tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere dört seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
Sınava ilişkin itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 beş takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yer alan e-İtiraz bölümünden elektronik veya yazılı olarak yapılabilecek.